खतरनाक स्तर पर पहुंचा यमुना का पानी, फरीदाबाद की इन बस्तियों में भी संकट

यमुना का जलस्तर बढ़ने से एनसीआर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यमुना की बाढ़ का असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। यहां लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं।

यमुना का जलस्तर शुक्रवार को भी ढाई लाख क्यूसिक बना हुआ है। पानी कम न होने के कारण फरीदबाद निचले इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। लोग पुश्ता पर डेरा डाले हुए हैं और राहत इंतजाम नाकाफी बताए जा रहे हैं। अभी पानी घटने की उम्मीद कम है। इस दौरान यमुना का जलस्तर आसपास के इलाकों के लिए भय का कारण बना हुआ है। आइए जानते हैं यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से फरीदाबाद में कहां-कहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बसंतपुर कॉलोनी में हालात नाजुक बसंतपुर कॉलोनी समेत कई बस्तियों में पानी भरा हुआ है। लोग अस्थायी झोंपड़ियां डालकर गुजर-बसर कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ रही है। राहत शिविरों में खाने-पीने और दवाओं का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी प्रयास जरूरत के मुकाबले काफी कम है। लोगों को प्रशासन से बेहतर व्यवस्था करने की उम्मीद है।

नौ माह की गर्भवती को सुरक्षित निकाला कबूलपुर गांव में एक 9 माह की गर्भवती महिला को प्रशासन हेल्पलाइन पर सूचना मिलने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। मिली जानकारी के अनुसार, महिला का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन मोहना से बागपुर मार्ग को जेसीबी मशीन से काट देता है ताकि बाढ़ का दबाव कम किया जा सके। लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है।