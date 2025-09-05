yamuna river water at dangerous level flood in these areas of faridabad खतरनाक स्तर पर पहुंचा यमुना का पानी, फरीदाबाद की इन बस्तियों में भी संकट, Ncr Hindi News - Hindustan
खतरनाक स्तर पर पहुंचा यमुना का पानी, फरीदाबाद की इन बस्तियों में भी संकट

यमुना का जलस्तर बढ़ने से एनसीआर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यमुना की बाढ़ का असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। यहां लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, फरीदबादFri, 5 Sep 2025 02:31 PM
यमुना का जलस्तर शुक्रवार को भी ढाई लाख क्यूसिक बना हुआ है। पानी कम न होने के कारण फरीदबाद निचले इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। लोग पुश्ता पर डेरा डाले हुए हैं और राहत इंतजाम नाकाफी बताए जा रहे हैं। अभी पानी घटने की उम्मीद कम है। इस दौरान यमुना का जलस्तर आसपास के इलाकों के लिए भय का कारण बना हुआ है। आइए जानते हैं यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से फरीदाबाद में कहां-कहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बसंतपुर कॉलोनी में हालात नाजुक

बसंतपुर कॉलोनी समेत कई बस्तियों में पानी भरा हुआ है। लोग अस्थायी झोंपड़ियां डालकर गुजर-बसर कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ रही है। राहत शिविरों में खाने-पीने और दवाओं का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी प्रयास जरूरत के मुकाबले काफी कम है। लोगों को प्रशासन से बेहतर व्यवस्था करने की उम्मीद है।

नौ माह की गर्भवती को सुरक्षित निकाला

कबूलपुर गांव में एक 9 माह की गर्भवती महिला को प्रशासन हेल्पलाइन पर सूचना मिलने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। मिली जानकारी के अनुसार, महिला का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन मोहना से बागपुर मार्ग को जेसीबी मशीन से काट देता है ताकि बाढ़ का दबाव कम किया जा सके। लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में भी हालात बदतर

यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के भी कई इलाकों में हालात खराब हुए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनए हुए हैं। बाढ़ के कारण लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। पानी भर जाने के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अस्थायी शेल्टरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। ताजा अपडेट के अनुसार, अभी यमुना का जलस्तर नीचे जाने की उम्मीद कम है।