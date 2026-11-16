यमुना का पानी खराब हुआ तो राज्यों पर लगेगा भारी जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारी खर्च के बावजूद यमुना में पलूशन बढ़ा है। सर्वोच्च अदालत ने गंदे पानी को स्रोत पर ही रोकने के साथ ही पानी खराब होने पर राज्यों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद यमुना नदी में पलूशन लगातार बढ़ा है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि केवल नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाना काफी नहीं है वरन औद्योगिक कचरे और गंदे सीवेज को शुरुआत में ही रोकना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को राज्यों की सीमाओं पर पानी की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी जिले से गुजरते या वहां से बाहर निकलते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या जिले पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सीपीसीबी को निगरानी के आदेश
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा है कि यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद पलूशन कम होने के बजाए बढ़ा ही है। बेंच ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी को निर्देश दिया है कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे जहां यमुना और उसके प्रमुख नाले अलग-अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं। अदालत ने कहा कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी बनाना काफी नहीं है। औद्योगिक कचरे और बिना ट्रीट किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए।
जहां यमुना हुई दूषित उस राज्य या जिले पर लगे जुर्माना
इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी जिले से गुजरते समय या वहां से बाहर निकलते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है तो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या जिले को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अदालत की रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने CPCB को मुआवजे की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला सुझाने का निर्देश दिया।
यदि मछलियां मरें तो रिपोर्ट दीजिए
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसीबी को यमुना में प्रदूषण की किसी भी घटना जैसे मछलियों की मौत या पानी की सतह पर सफेद झाग या यूट्रोफिकेशन (शैवाल का अत्यधिक पनपना या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स के स्तर में बढ़ोतरी पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसी घटना या पलूशन के स्तर में अचानक बढ़ोतरी के कारणों का जिक्र होना चाहिए। इतना ही नहीं पूरी जांच के साथ समस्या के समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया जाना चाहिए।
सीपीसीबी को करनी होगी मदद
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी केंद्रीय और राज्य निकायों (मंत्रालयों और एजेंसियों सहित) को निर्देश दिया कि वे सीपीसीबी और उसके अधिकारियों और उसके विशेषज्ञ संस्थानों को बिना किसी देरी के सभी जरूरी मदद प्रदान करें। सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों, प्लांट ऑपरेटरों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी को पूरा तकनीकी सहयोग देना होगा। सीपीसीबी को बिना किसी प्रतिबंध के डेटा की जानकारी देनी होगी। सभी केंद्रीय और राज्य निकायों, मंत्रालयों और एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा कि वे सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई समय-सीमा के भीतर सीपीसीबी के निगरानी ढांचे के साथ जुड़ जाएं।
अवैध कॉलोनियों पर कह दी बड़ी बात
अदालत ने कहा कि सीपीसीबी को दूषित जल, ठोस कचरे और उनके निपटाने के लिए बुनियादी ढांचे का प्रबंधन, संचालन या रखरखाव करने वाली सभी संस्थाओं, ऑपरेटरों और एजेंसियों को परिसरों, प्रतिष्ठानों और रिकॉर्ड तक एक्सेस देनी होगी। यह हर समय होनी चाहिए ताकि वे बिना पूर्व सूचना के जांच पड़ताल के साथ नमूनों की जांच कर सकें। यह आदेश प्राइवेट संस्थाओं पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक नालों और नदी के किनारे बनी अवैध कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों को नहीं हटाया जाता या वहां रहने वालों का पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक उनका सीवेज नदी को प्रदूषित करता रहेगा।
नाले ही बता रहे सूरते-हाल
नदी की सफाई से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं उनकी झलक उन 520 नालों में साफ दिखती हैं जिनका गंदा पानी यमुना में गिरता है। अवैध कॉलोनियों में प्रशासन के लिए सीवेज जमा करना बहुत मुश्किल। इसकी वजह यह है कि कॉलोनियां किसी व्यवस्थित ग्रिड लेआउट के अनुसार नहीं बनी हैं। इन जगहों पर सीवेज सिस्टम बिछाने के लिए शायद ही कोई जगह बची है। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद यमुना में पलूशन बढ़ा ही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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