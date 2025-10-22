Hindustan Hindi News
यमुना river cruise ride start delhi tourism boost
गुड न्यूज! यमुना में दिसंबर से क्रूज का सफर कर सकेंगे, दिल्ली सरकार का प्लान जानिए

गुड न्यूज! यमुना में दिसंबर से क्रूज का सफर कर सकेंगे, दिल्ली सरकार का प्लान जानिए

संक्षेप: पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि यमुना में सोनिया विहार पुस्ते से जगतपुर के बीच क्रूज की सवारी जल्द ही शुरू होने वाली है, जिससे यमुना किनारे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

Wed, 22 Oct 2025 05:27 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
यमुना में क्रूज की सवारी का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। इस दिसंबर से यमुना में क्रूज की यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह क्रूज जल्द ही यमुना में सोनिया विहार पुस्ते से जगतपुर के बीच का सफर तय करेगा। उन्होंने बताया कि यमुना किनारे पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने के साथ उसके आसपास पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। इस दिशा में पर्यटन मंत्रालय ने यमुना में क्रूज चलाने की घोषणा कुछ माह पहले की थी। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि क्रूज के सभी हिस्सों को जोड़ने का काम चल रहा है। अगले कुछ दिनों में यह तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे यमुना में परिचालन के लिए उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि सोनिया विहार पुस्ते के पास इसके ठहरने, उसमें सवार होने वाले यात्रियों के आने-जाने आदि की व्यवस्था की जा रही है।

रेस्तरां-कैफे का बंदोबस्त

क्रूज में 90 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। खाने-पीने के लिए क्रूज में रेस्तरां-कैफे का बंदोबस्त किया जाएगा। यात्रियों को यह क्रूज सोनिया विहार पुस्ते से बिठाएगी और लगभग 8 किलोमीटर का (जगतपुर शनि मंदिर तक) चक्कर लगाकर वापस सोनिया विहार पुस्ते पर ही छोड़ेगी।

मानसून में बंद रहेगी सेवा

क्रूज सेवा को मानसून में बंद रखा जाएगा। मानसून में बारिश एवं यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सेवा बंद रहेगी। सूत्रों ने बताया कि क्रूज सेवा शुरू होने के बाद यमुना किनारे पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में सरकार काम करेगी।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
