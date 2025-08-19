दिल्ली में खतरे का निशान पार कर गई यमुना, आज से निचले इलाके कराए जा सकते हैं खाली

राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पुराने रेलवे ब्रिज पर सोमवार शाम तक यमुना का जलस्तर खतरे का निशान पार कर 205.63 मीटर तक पहुंच गया था। इसके चलते यमुना बाजार और निगम बोध घाट सहित निचले इलाकों में पानी घुस गया।

राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पुराने रेलवे ब्रिज पर सोमवार शाम तक यमुना का जलस्तर खतरे का निशान पार कर 205.63 मीटर तक पहुंच गया था। इसके चलते यमुना बाजार और निगम बोध घाट सहित निचले इलाकों में पानी घुस गया। जलस्तर और बढ़ने पर आज से निचले इलाकों को खाली कराया जा सकता है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने अनुमान है कि मंगलवार तड़के 2 बजे तक यह और बढ़ सकता है और 206 मीटर को पार कर सकता है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यमुना नदी खतरे के खतरे के निशान को पार करते ही शहर में हड़कंप मच गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाढ़ की तैयारियों का जमीनी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि नदी के 206 मीटर पार करते ही निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा।

दिल्ली के लिए चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है और 206 मीटर पर लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। नदी के जलस्तर और संभावित बाढ़ पर नजर रखने के लिए पुराना रेलवे पुल मुख्य निगरानी स्थल है।

यमुना का जलस्तर बढ़ने का सबसे पहले खामियाजा भुगतने वालों में 27 वर्षीय रसीना खातून भी शामिल हैं, जो सोनिया विहार में अपने पति और तीन बच्चों के साथ एक अस्थायी टेंट में रहती हैं। सोमवार शाम तक, उनके टेंट में पानी घुसने लगा था। उनके बर्तन और कपड़े, प्लास्टिक में सावधानी से लपेटे हुए, एक चारपाई पर रखे हुए थे, ताकि उन्हें पल भर में हटाया जा सके।

रसीना ने अपने टेंट के किनारे बैठकर पीछे बहती नदी को घबराहट से देखते हुए कहा, "आज सुबह 3 बजे, हम अपने घर में पानी के तेज बहाव की आवाज सुनकर जाग गए।" उन्होंने कहा, "हम कुछ सामान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हमारी ज्यादातर सब्जियां और दूसरी चीजें बर्बाद हो गईं। हर साल यही कहानी होती है।"

रसीना का परिवार यमुना नदी के किनारे उपजाऊ जमीन पर सब्जियां उगाता है और पशुपालन करता है। लेकिन यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, वह जानती हैं कि उन्हें जल्द ही अपनी जमीन छोड़कर ऊंचाई वाले स्थानों पर जाना होगा, जब तक कि नदी का जलस्तर कम न हो जाए।

सीडब्ल्यूसी के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह 5 बजे नदी 204.7 मीटर पर बह रही थी, जिसके बाद दिन भर तेजी से पानी बढ़ता रहा। सुबह 10 बजे यह 205 मीटर को पार कर गई, दोपहर 2 बजे खतरे के निशान को पार कर गई और देर शाम तक पानी बढ़ता रहा।

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद अचानक पानी का स्तर बढ़ा। अधिकारियों ने बताया कि रविवार दोपहर 1 बजे से सोमवार सुबह 1 बजे के बीच लगभग 12 घंटों तक लगातार 1,00,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, जिसमें शाम 4 बजे 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना भी शामिल है, जो इस मौसम का सबसे ज़्यादा पानी है।

जलभराव केवल डूब क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा: रेखा गुप्ता भाषा के मुताबिक, यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को आश्वासन दिया कि राजधानी में बड़ी बाढ़ नहीं आएगी और यह सुरक्षित क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव की स्थिति सिर्फ डूब क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी।