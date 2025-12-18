यमुना की सफाई के लिए फिनलैंड मंगाई 32 हाई-टेक मशीनें, अगले महीने से शुरू होगा अभियान

यमुना की सफाई के दौरान प्रमुख नालों की मशीनों से सफाई की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से अन्य नालों की भी सफाई होगी। इन मशीनों को इस तरह लगाया जाएगा कि सफाई के साथ डी-सिल्टिंग, जलकुंभी और खरपतवार हटाने का काम साथ ही हो सके। इन्हें दुर्गम और जलभराव वाले क्षेत्रों में भी सफाई के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। चरणबद्ध तरीके से सफाई करने के लिए यमुना के हिस्सों को चिह्नित कर लिया गया है। वर्मा ने कहा कि यमुना सफाई कई वर्ष तक सिर्फ फाइलों और प्रेस के बयानों में ही सिमटी रही। इस बार असली बदलाव की शुरुआत होगी। प्रदूषण भार को देखते हुए नजफगढ़ ड्रेन को सबसे पहले चुना गया है। इसके बाद प्रमुख नालों और यमुना के चिह्नित हिस्सों पर काम होगा। अफसरों ने बताया कि यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा।