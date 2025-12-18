Hindustan Hindi News
यमुना की सफाई के लिए फिनलैंड मंगाई 32 हाई-टेक मशीनें, अगले महीने से शुरू होगा अभियान

संक्षेप:

यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली में फिनलैंड से 32 उच्च क्षमता वाली मशीनें लाई जा रही हैं। जनवरी से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत पहले चरण में नजफगढ़ ड्रेन की यांत्रिक सफाई और डी-सिल्टिंग की जाएगी।

Dec 18, 2025 05:59 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
यमुना की सफाई के लिए 32 उच्च क्षमता वाली मशीनों को उतारा जाएगा। यमुना सफाई की शुरुआत नजफगढ़ ड्रेन से होगी। इससे प्रदूषण के स्रोत को प्रदूषण करने से रोका जाएगा।

समय से काम पूरा करने के लिए तकनीक के जरिए इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि यमुना पर प्रतीकात्मक प्रयास नहीं निरंतर काम करने की जरूरत है।

यमुना की सफाई के दौरान प्रमुख नालों की मशीनों से सफाई की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से अन्य नालों की भी सफाई होगी। इन मशीनों को इस तरह लगाया जाएगा कि सफाई के साथ डी-सिल्टिंग, जलकुंभी और खरपतवार हटाने का काम साथ ही हो सके। इन्हें दुर्गम और जलभराव वाले क्षेत्रों में भी सफाई के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। चरणबद्ध तरीके से सफाई करने के लिए यमुना के हिस्सों को चिह्नित कर लिया गया है। वर्मा ने कहा कि यमुना सफाई कई वर्ष तक सिर्फ फाइलों और प्रेस के बयानों में ही सिमटी रही। इस बार असली बदलाव की शुरुआत होगी। प्रदूषण भार को देखते हुए नजफगढ़ ड्रेन को सबसे पहले चुना गया है। इसके बाद प्रमुख नालों और यमुना के चिह्नित हिस्सों पर काम होगा। अफसरों ने बताया कि यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा।

मशीनें जनवरी से पूरी तरह कार्यरत होंगी

इस योजना का पहला चरण शुरू हो रहा है। इसके लिए एम्फीबियस मल्टी पर्पज ड्रेजर फिनलैंड से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली पहुंचेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नदी और वेटलैंड पुनर्जीवन में उपयोग की जाने वाली ये मशीनें जनवरी से पूरी तरह कार्यरत होंगी, जिससे यांत्रिक सफाई कार्य को गति मिलेगी।

