डरा रहा यमुना का उफान, दिल्ली पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा; निचले इलाकों में निगरानी बढ़ी

दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अनुमान है कि मंगलवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से करीब एक मीटर ऊपर तक पहुंच सकता है। सरकार ने बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी जारी करते हुए यमुना के निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मंडलायुक्त नीरज सेमवाल ने सोमवार को सोनिया विहार स्थित बोट क्लब पहुंचकर बाढ़ की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सरकार के मुताबिक, लगातार हो रही बारिश के कारण हथिनीकुंड बैराज से सोमवार सुबह 9 बजे एक साथ 3.29 लाख क्यूसेक से अधिक पानी यमुना में छोड़ा गया है। यह पानी अगले 24 से 72 घंटे के बीच दिल्ली पहुंचेगा। उसके बाद यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी।

इसके चलते मंगलवार दोपहर बाद से रात 8 बजे के बीच यमुना का जलस्तर इस सीजन में अधिकतम 206.50 मीटर तक पहुंच सकता है। यह खतरे के निशान से भी ऊपर है। ऐसे में सरकार ने बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी टीमों को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।

निचले इलाकों को खाली करने का आदेश : यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के किनारे बसे इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। उस्मानपुर गांव, यमुना बाजार, जगतपुर, बुराड़ी के आसपास के इलाके जो यमुना से सटे हुए हैं, वहां रहने वालों के लिए अस्थायी टेंट लगाया गया है। सभी से लगातार अपील की जा रही है कि वे यमुना खादर को छोड़ दें। बोट क्लब की एक टीम लगातार उद्घोषणा करके लोगों को सूचित कर रही है। इसके अलावा गोताखोरों की टीम बोट के साथ यमुना के दोनों किनारों पर निगरानी कर रही है। अगर कहीं कोई फंसा है तो उसे निकालने का भी काम कर रही है। वहीं, यमुना का जलस्तर सोमवार रात 9 बजे 205.7 मीटर तक पहुंच गया था।

पुराने रेलवे पुल को बंद करने का आदेश : दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग (डीडीएमए) ने यमुना में बाढ़ के खतरे के देखते हुए सोमवार को पुराना रेलवे पुल बंद करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक मंगलवार शाम पांच बजे से जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर को पार कर जाएगा, तो पुराने रेलवे के पुल को लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस दौरान पुराने रेलवे पुल से होकर गुजरने वाली ट्रेन भी सीमित रफ्तार से गुजरेंगी।

मुख्यमंत्री बोलीं- घबराने की जरूरत नहीं, सरकार तैयार यमुना में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्लीवालों को बाढ़ के खतरे से घबराने की जरूरत नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। हर परिस्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि हथिनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा गया है, उससे अनुमान है कि इस बार जलस्तर 206 मीटर या उससे ऊपर तक जा सकता है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। वहीं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम पूरी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं।

गौतमबुद्ध नगर में 500 लोगों को बाहर निकाला ग्रेटर नोएडा। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सिंचाई विभाग की चेतावनी के बाद यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र से 500 लोगों और 300 से अधिक पशुओं को बाहर निकाला गया। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। सदर, दादरी और जेवर तहसील के डूब क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं।