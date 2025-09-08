दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए अब दूसरी समस्या, घर लौटने में बन रही परेशानी का सबब

यमुना में हाल ही में आई बाढ़ के बाद राहत शिविरों में रह रहे हजांरों लोगों के लिए घर लौटने में सबसे बड़ी बाधा अब पानी नहीं, बल्कि गाद की परतें हैं। इन्हें साफ करना होगा और फिर घर के सूखने का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही जिंदगी फिर से शुरू हो पाएगी।

घाट संख्या 28 के एक दिहाड़ी मजदूर विनोद एक महीने से ज्यादा समय से अपने घर से दूर हैं। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि हमारे घर में बहुत कीचड़ है। हमें पहले उसे पूरी तरह हटाना होगा और फिर कुछ दिनों के लिए घर को खाली छोड़ना होगा ताकि वह सूख जाए। उसके बाद ही हम वापस जा सकते हैं।

अपनी पत्नी और छह बच्चों के साथ यमुना बाजार के राहत शिविर में रह रहे विनोद ने बताया कि उनके बच्चे एक महीने से ज्यादा समय से स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। बताया कि जब वह और उनकी पत्नी काम पर या कीचड़ साफ करने जाते हैं, तब उनके बच्चे राहत शिविरों में हमारे सामान की देखभाल करते हैं। वे अपनी पढ़ाई तभी शुरू कर पाएंगे जब हम अपने घर वापस आ जाएंगे।

घाट संख्या 27 की नीलम देवी ने भी इसी तरह की मुश्किलें बताईं। कहा कि इतनी गाद साफ करने में घंटों लग जाते हैं। हमारे पास मदद के लिए पैसे नहीं हैं। कीचड़ निकल जाने के बाद भी हमें घर को सुखाने की जरूरत होती है, जो मौसम पर निर्भर करता है।

इस बीच, ममता ने कहा कि स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। तीन हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। हम बस अपने घर वापस जाना चाहते हैं। यहां तंबुओं में आपको कोई वयस्क नहीं मिलेगा। वे सभी दिन में अपने घरों की सफाई करने जाते हैं।

राहत शिविरों में रहने वाले लोग अपने घरों को फिर से बसाने के काम की तैयारी कर रहे हैं, वहीं यमुना का जलस्तर कम होने के संकेत दिख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर सोमवार दोपहर 2 बजे 205.22 मीटर तक गिर गया। यह खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा कम है।

बाढ़ नियंत्रण बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में यमुना नदी पिछले गुरुवार को इस मौसम में सबसे ज्यादा 207.48 मीटर का जलस्तर छुआ था। सोमवार रात 8 बजे तक 205.02 मीटर तक कम होने की उम्मीद है।

दिल्ली में यमुना का चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है, खतरे का निशान 205.33 मीटर है और निकासी 206 मीटर पर शुरू होती है। पिछले मंगलवार को नदी खतरे के निशान को पार कर गई थी, जिसके कारण मोनेस्ट्री मार्केट, मदनपुर खादर, यमुना बाजार और मयूर विहार के निचले इलाकों से लगभग 10000 लोगों को निकाला गया था। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर, मोरी गेट के पास और मयूर विहार में विस्थापित परिवारों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिए टेंट लगाए गए हैं।