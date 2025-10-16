यमुना पुश्ते एलिवेटेड रोड को लेकर दिवाली बाद बनेगा प्लान, होगी हाई लेवल मीटिंग

संक्षेप: यमुना पुश्ते पर सेक्टर-94 से सेक्टर-150 तक बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए सिंचाई विभाग द्वारा तीन महीने बाद भी एनओसी नहीं दिए जाने के कारण परियोजना में हो रही देरी को देखते हुए, अब दीवाली के बाद शासन स्तर पर एक बैठक होगी।

यमुना पुश्ते पर बनने वाले एलिवेटेड रोड को लेकर दीवाली बाद शासन स्तर पर बैठक होगी। सिंचाई विभाग ने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए करीब तीन महीने बाद भी एनओसी नहीं दी है। ऐसे में इस परियोजना में मंजूरी की प्रक्रिया में देरी हो रही है।

यमुना पुश्ते पर नोएडा के सेक्टर-94 गोलचक्कर के पास से एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। यह सेक्टर-150 तक बनेगा। वहां से यमुना और नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे से इसे जोड़ा जाएगा। एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर नोएडा प्राधिकरण निर्णय ले चुका है। पुश्ते की जमीन सिंचाई विभाग का हिस्सा है। ऐसे में बिना सिंचाई विभाग की अनुमति के यहां कोई काम नहीं हो सकेगा। नोएडा प्राधिकरण ने करीब तीन महीने पहले एनओसी मांगने के लिए सिंचाई विभाग को पत्र लिखा था। इसके अलावा मौखिक रूप से भी बात की थी।

सिंचाई विभाग ने इसके बावजूद एनओसी जारी नहीं की। सिंचाई विभाग के अधिकारी मौखिक रूप से पुश्ते के क्षतिग्रस्त होने की आशंका जता रहे हैं। सिंचाई विभाग की तरफ से प्राधिकरण को बताया गया कि पाइलिंग होने पर बाढ़ के समय पानी पुश्ते के दूसरी तरफ यानि शहर की ओर आ सकता है, लेकिन लिखित में नोएडा प्राधिकरण को ऐसा कुछ नहीं बताया।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने सिंचाई विभाग की इस लापरवाही से आला अधिकारियों को अवगत कराया। अब औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार ने इस मामले में शासन स्तर पर बैठक कराने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में नोएडा विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और अन्य विभागों के अफसर मौजूद रहेंगे। उसी बैठक में एनओसी से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा होकर कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।