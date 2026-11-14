दिल्ली-NCR में सबसे जहरीली यमुना कहां? DPCC रिपोर्ट में सामने आए 5 सबसे प्रदूषित इलाके
इन राजनीतिक उठापटक के बीच जानते हैं आखिर सरकार आंकड़े (DPCC रिपोर्ट) क्या गवाई दे रहे हैं? इस भाग में हम यह बताएंगे आखिर दिल्ली के किन इलाकों में यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है।
छठ महापर्व पर दिल्ली में यमुना का प्रदूषण सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा और आप नेता एक-दूसरे पर जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। एक तरफ कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने यमुना में मरी हुई मछलियां डलवाई हैं। तो वहीं आप का तर्क है कि यमुना में कैमिकल मिलाने के कारण ये मछलियां मरी हैं। इन राजनीतिक उठापटक के बीच जानते हैं आखिर सरकार आंकड़े (DPCC रिपोर्ट) क्या गवाई दे रहे हैं? इस भाग में हम यह बताएंगे आखिर दिल्ली के किन इलाकों में यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है।
यमुना के 5 सबसे प्रदूषित इलाके, BOD लिमिट पार
यमुना का पानी कितना प्रदूषित है, यह जानने के लिए 2 सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहला है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में मौजूद जैविक गंदगी को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, उसे BOD कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो BOD जितनी ज्यादा होती है, पानी में जैविक प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक माना जाता है। BOD का मानक 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होने का मतलब है कि नदी का पानी नहाने लायक है। लेकिन ग्राफ जैसे-जैसे ऊपर बढ़ता है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। दिल्ली की यमुना में तो इसका स्तर बहुत ज्यादा पाया गया है।
- ISBT ब्रिज पर BOD 30 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज।
- ITO ब्रिज पर यह स्तर 18 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज।
- असगरपुर में 16 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज।
- निजामुद्दीन ब्रिज पर 12 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज।
- ओखला बैराज पर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया।
मल-मूत्र से प्रदूषण फैलाने वाले बैक्टीरिया की क्या स्थिति
यमुना के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मौजूदगी भी प्रदूषण का स्तर बताता है। सितंबर में प्रकाशित हुई ताजा रिपोर्ट में दूसरे पैमाने की स्थिति बहुत चिंताजनक रही। फीकल कॉलीफॉर्म का मतलब ऐसे बैक्टीरिया का समूह है, जिसकी अधिक मात्रा पानी में मल-मूत्र से होने वाले प्रदूषण का संकेत देती है। नहाने योग्य पानी के लिए इसकी अधिकतम सीमा 2,500 MPN प्रति 100 मिलीलीटर तय की गई है। लेकिन यमुना में इसका स्तर कई गुना ज्यादा पाया गया।
- असगरपुर में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर 38,000 दर्ज किया गया। यह तय सीमा से 15.2 गुना ज्यादा है।
- ISBT ब्रिज पर यह 35,000
- ओखला बैराज पर 21,000
- ITO ब्रिज पर 17,000
- निजामुद्दीन ब्रिज पर 15,000 रहा।
पानी में घुली ऑक्सीजन भी चिंता का विषय
पानी की क्वालिटी जांचने के लिए DO यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी अहम पैमाना है। पानी में घुली ऑक्सीजन जलीय जीवों के जीवन के लिए जरूरी होती है। इसकी मात्रा कम होने पर मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उपलब्ध आंकड़ों में कुछ निगरानी केंद्रों पर DO का स्तर भी निर्धारित 5 मिलीग्राम प्रति लीटर के मानक से नीचे दर्ज किया गया है।
नोट- लेख में इस्तेमाल किए गए सभी आंकड़े दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से लिए गए हैं। यह रिपोर्ट 30 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुई थी। यमुना के अलग-अलग हिस्सों से 7 सितंबर को सैंपल कलेक्ट किए गए थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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