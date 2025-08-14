दिल्लीवाले सावधान! खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंची यमुना, बाढ़ का अलर्ट

Delhi Yamuna Water Level: यमुना का जलस्तर दिल्ली में 204.43 मीटर पर पहुंचा। ये चेतावनी स्तर 204.5 मीटर के करीब है। भारी बारिश के कारण हथिनीकुंज बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है।

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अब यह खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। गुरुवार सुबह पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 204.43 मीटर दर्ज किया गया, जो कि चेतावनी स्तर 204.50 मीटर से बस कुछ ही कदम दूर है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।

यमुना का बढ़ते जलस्तर पर क्यों है चिंता? अधिकारियों के मुताबिक, यमुना का जलस्तर बढ़ने की मुख्य वजह हरियाणा और उत्तराखंड के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश है। इस बारिश के कारण वजीराबाद और हथनीकुंड बैराज से हर घंटे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, वजीराबाद से हर घंटे लगभग 31,250 क्यूसेक और हथनीकुंड बैराज से 25,126 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे का समय लगता है, जिसके चलते नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

चेतावनी स्तर को पार कर गई यमुना दिल्ली में यमुना के लिए चेतावनी स्तर 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.3 मीटर पर है। अगर जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचता है, तो आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू हो जाता है। पुराना रेलवे ब्रिज यमुना के प्रवाह और बाढ़ के जोखिम को मापने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गुरुवार सुबह 9 बजे दर्ज किए गए 204.43 मीटर के जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।