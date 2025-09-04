दिल्ली के इस रिहायशी इलाके तक पहुंचा बाढ़ का पानी, CM से लेकर कई नेताओं के घर हैं यहां

Delhi Yamuna Flood: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जहां सड़कें पानी में डूब गई हैं और कई गाड़ियां बह गई हैं।

राजधानी दिल्ली एक बार फिर यमुना नदी के रौद्र रूप की चपेट में है। भारी बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने यमुना को उफान पर ला दिया है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें दिल्ली का पॉश सिविल लाइंस इलाका भी शामिल हैं, जहां मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं के घर हैं। सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं, इमारतें जलमग्न हैं और लोग अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं।

सिविल लाइंस तक पहुंचा बाढ़ का पानी सिविल लाइंस, दिल्ली का वो इलाका जहां मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं के आलीशान बंगले हैं, अब बाढ़ की चपेट में है। बेला रोड पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि कई मकान पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास यहां से महज कुछ ही दूरी पर है। अगर जलस्तर और बढ़ा, तो स्थिति और भयावह हो सकती है।

गाड़ियां डूबीं, सड़कें बनीं नदियां सिविल लाइंस इलाके के बेला रोड पर सड़कें अब नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं, कुछ तो पूरी तरह बह गईं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि लोग अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव उनकी कोशिशों पर भारी पड़ रहा है। कश्मीरी गेट और मॉनेस्ट्री मार्केट में भी सड़कों पर दो से तीन फीट पानी जमा है, जिससे वाहन चालक मुश्किल में हैं।

यमुना ने तोड़ा 63 साल का रिकॉर्ड यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गुरुवार सुबह 207.48 मीटर तक पहुंच गया। यह 2010 और 2013 के बाद तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से प्रति घंटे 1.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसने दिल्ली को जलमग्न कर दिया है। सिविल लाइंस के बेला रोड पर हालात इतने गंभीर हैं कि कई घरों में पानी घुस चुका है और सड़कों पर गाड़ियां डूबकर ‘तैरती’ नजर आ रही हैं।