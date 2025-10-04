दिल्ली बाढ़ ने यमुना संवारने के प्रोजेक्ट में डाली बाधा, ये योजनाएं हुईं प्रभावित

सितंबर में यमुना में जलस्तर बढ़ने से DDA की सात प्रमुख परियोजनाएं प्रभावित हुईं हैं, जिनमें मयूर विहार नेचर पार्क और बायोडायवर्सिटी पार्क शामिल हैं, जिनकी बहाली और पूरा करने में अब तीन वर्ष से अधिक का समय लगेगा।

पिछले महीने सितंबर के पहले सप्ताह में यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ का पानी यमुना डूब क्षेत्र में पहुंचा। इस वजह से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कई परियोजनाएं प्रभावित हुईं। अब डीडीए इन्हें फिर से बहाल करने की योजना बना रहा है।

डीडीए सूत्रों के मुताबिक, यमुना क्षेत्र में डीडीए की सात परियोजनाओं को पूरा करने में अब तीन वर्ष से अधिक का समय लगेगा। इससे पहले वर्ष 2023 में भी ये योजनाएं प्रभावित हुईं थीं। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि सभी डूब क्षेत्र में विशेष अभियान चलाते हुए अब हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। बायोडायवर्सिटी पार्कों से जुड़ी परियोजनाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा।

ये योजनाएं हुई थीं प्रभावित यमुना डूब क्षेत्र और जैव विविधता पार्कों से जुड़ी परियोजनाएं बाढ़ से प्रभावित हुई थीं। डीडीए ने इसका आकलन भी किया है। जिसमें पता चला कि इन डूब क्षेत्र के हरित क्षेत्र समेत अन्य निर्माणाधीन कार्य को क्षति पहुंची है।

मयुर विहार नेचर पार्क: यह पार्क नदी के 22 किलोमीटर के डूब क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 136 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। अब इसे तैयार करने की तिथि अक्तूबर 2026 से बाढ़ के कारण आगे बढ़ सकती है।

वासुदेव घाट: वजीराबाद से पुरानी रेलवे ब्रिज के पास यमुना के पश्चिमी तट पर निर्माण किए गए इस परियोजना पर लगभग 13.7 करोड़ रुपये की लागत आई है।

अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क: इसे यमुना के पूर्वी और पश्चिमी तट में नई रेलवे लाइन से निजामुद्दीन ब्रिज के पास बनाया गया। इस परियोजना को 108 हेक्टेयर (267 एकड़) की जमीन पर लगभग 20 करोड़ से बना है।

असिता: असिता पूर्वी यमुना डूब क्षेत्र को लगभग 197 हेक्टेयर भूमि (486 एकड़) पर विकसित किया गया है। जुलाई 2023 में यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण आई बाढ़ से 90 हजार से अधिक पौधों प्रभावित हुए थे। साथ ही, झाड़ियों और घास को भी नुकसान हुआ था। इस बार फिर से पुराने रेलवे ब्रिज से आईटीओ बैराज तक फैले इस यमुना डूब क्षेत्र पर असर पड़ा है।

यमुना वनस्थली: इसे वजीराबाद से पुरानी रेलवे ब्रिज के पास यमुना के पूर्वी तट में तैयार किया जा रहा है। 236.5 हेक्टेयर की जमीन पर 11.1 करोड़ की लागत काम जारी है।

यमुना वाटिका: यमुना डूब क्षेत्र में 494 एकड़ भूमि पर निर्मित यमुना वाटिका को इस वर्ष जनवरी में शुरू किया गया। यहां पर 47.5 टन वजनी नंदी बैल की प्रतिमा स्थापित की गई।