दिल्ली के बाढ़ राहत शिविरों में भी यमुना का पानी घुसने से आई आफत, लोगों की क्या शिकायतें

राजधानी दिल्ली में उफनती यमुना के बीच बाढ़ का पानी राहत शिविरों में भी घुसने लगा है। इससे राहत देने की व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। आलम यह है कि लोगों का जरूरी सामान और खाने-पीने की सामग्री भी इस पानी में बहती नजर आई। यमुना बाजार का इलाका हो या उस्मानपुर, सब जगह हालात बेबस करने वाले हैं। लोग अलग-अलग स्थानों में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर होने लगे हैं।

यमुना बाजार में सुरक्षित स्थानों पर बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे लोगों ने बताया कि बुधवार रात अचानक पानी शिविर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि पहले घर डूबा और अब सपने डूबते नजर आ रहे हैं। साथ लाए जरूरी दस्तावेज पानी में बह गए। निर्मला देवी ने कहा कि राहत शिविर में पर्याप्त सुविधा तक नहीं है। राहत शिविर में भी पानी घुस गया है। घर में बहू-बेटियां हैं, समझ नहीं आ रहा कि रात कहां गुजारेंगे।

उस्मानपुर गांव में मेडिकल सुविधा का अभाव : उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तीसरे पुश्ते के विपरीत डूब क्षेत्र में बसे उस्मानपुर गांव में मुख्य सड़क के साथ-साथ गांव के सैकड़ों मकान पहली मंजिल तक डूब चुके हैं। मंगलवार देर शाम से ही यहां से लोग घर छोड़ चुके थे। गुरुवार को प्रशासन की ओर से पुश्ते किनारे 14 राहत शिविर बना दिए गए हैं, लेकिन गांववालों का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए यह 14 टेंट पर्याप्त नहीं है। शिविरों में पानी घुसने से लोगों का सामान व राशन गीला हो रहा है। पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बदरीनाथ ने कहा कि शिविर में रात में उमस और मच्छरों से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। इलाज के लिए कोई मेडिकल कैंप भी नहीं है।

गुरुवार को प्रशासन की ओर से ड्रोन की मदद से बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया गया। इस दौरान पता चला कि कुछ घरों की ऊपरी मंजिल पर अभी भी परिवार फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बताया कि बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने उनसे बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।