यमुना डूब क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाने में पेच फंसा, डीडीए ने एनजीटी को बताया

संक्षेप: यमुना डूब क्षेत्र (ओ-जोन) में बनी 90 अवैध कॉलोनियों को हटाने का फैसला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है, जिसके चलते डीडीए ने एनजीटी में कहा है कि स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों और पुनर्वास नीति के बिना विस्थापन संभव नहीं है।

यमुना को प्रदूषण और अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में एक चुनौती सामने आई है। यमुना डूब क्षेत्र (ओ-जोन) में बनी 90 अवैध कॉलोनियों में रहने वाले करीब 20-25 लाख लोगों के विस्थापन का फैसला फिलहाल कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देश और पुनर्वास नीति के बिना कार्रवाई संभव नहीं है।

यह मामला जनवरी 2024 में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद सामने आया था। इन कॉलोनियों से बिना उपचारित सीवेज सीधे यमुना में जा रहा है, जिससे नदी के जल की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।

एनजीटी ने सात अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि यमुना किनारे अवैध कॉलोनियों को हटाने और नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए रोडमैप और समय-सीमा प्रस्तुत की जाए। इसके जवाब में दाखिल हलफनामे में डीडीए ने साफ कहा कि दो कानूनों के बीच विरोधाभास होने के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

कानूनों में है विरोधाभास: डीडीए के मुताबिक, 2019 के अनधिकृत कॉलोनी विनियमों के तहत ओ-जोन में स्थित ये 90 कॉलोनियां दिल्ली सरकार द्वारा चिह्नित की गई 1731 अनधिकृत कॉलोनियों की सूची में शामिल हैं। इन्हें न तो नियमित किया गया है और न ही कोई मालिकाना हक दिए गए हैं। ये सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 की धारा तीन के तहत 31 दिसंबर 2026 तक संरक्षित हैं। अर्थात इस कानूनी संरक्षण के चलते इन कॉलोनियों पर किसी भी तरह की सीधी कार्रवाई फिलहाल संभव नहीं है।