दिल्लीवालो जरा संभलकर! आईटीओ तक पहुंचा बाढ़ का पानी, ट्रैफिक भी हो रहा प्रभावित

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आईटीओ, कश्मीरी गेट और मजनू का टीला समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है।

दिल्ली में यमुना का पानी बुधवार रात को आईटीओ तक पहुंच गया। लगातार हो रही बारिश, हथिनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी और बहादुरगढ़ स्थित मंगेशपुर नाले का तटबंध टूटने से यमुना ऊफान पर है। नदी का जलस्तर बुधवार रात आठ बजे 207.40 मीटर पर पहुंच गया। दिल्ली में ऐसा तीसरी बार है जब यमुना के जल ने इस ऊंचाई को छुआ है।

8 हजार लोगों को हटाया गया निचले इलाकों से आठ हजार लोगों को हटाया जा चुका है। वर्ष 2023 की तरह नालों में यमुना का पानी आने की आशंका को देखते हुए 12 नालों को बंद किया गया है। रिंग रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। मंजनू का टीला से सलेमगढ़ बाइपास तक आवाजाही बंद कर दी गई है।

ये इलाके बाढ़ की चपेट में आईटीओ, कश्मीरी गेट, मंजनू का टीला, यमुना बाजार, यमुना पुश्ता, मयूर विहार, बुराड़ी, बदरपुर में पानी भर गया है। सदर बाजार समेत प्रमुख बाजार भी बाढ़ की चपेट में हैं। कई स्थानों पर राहत शिविरों तक पानी पहुंच गया।

गाजियाबाद:परिवार बचाए गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, यहां से करीब 40 परिवारों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सतर्कता के लिए बिजली काट दी गई है। वहीं आठ गांवों की 142 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है।

फरीदाबाद : घर जलमग्न फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने से दस कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। इस कारण 20 हजार लोग घर छोड़कर सड़क पर आ गए। यमुना में ज्यादा पानी आने से अलीपुर तिलौरी के बाद भूपानी में भी बुढ़िया नाला क्षतिग्रस्त हो गया है।