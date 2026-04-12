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यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू रफ्तार! ओवर स्पीड के चालान में हर साल 10% का इजाफा

Apr 12, 2026 11:19 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम की ओर से किए गए चालान में हर साल लगभग 10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। ज्यादातर वाहनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रिकॉर्ड की जा रही है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू रफ्तार! ओवर स्पीड के चालान में हर साल 10% का इजाफा

Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार में दौड़ते वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम की ओर से किए गए चालान में इसमें हर साल लगभग 10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। ज्यादातर वाहनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रिकॉर्ड की जा रही है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। इससे तेज गति में वाहन दौड़ाने पर चालान किए जाते हैं।

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प्रवर्तन टीम के अनुसार, जेवर टोल प्लाजा से ग्रेटर नोएडा की तरफ आते वाहनों के चालान इंटरसेप्टर पर लगे कैमरे से स्पीड रिकॉर्ड करके किए जाते हैं। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ.उदित नारायण पांडे ने कहा कि विभाग के पास में इंटसेप्टर की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही वाहनों की गति की निगरानी भी बढ़ी है। ऐसे में चालान की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर दुर्घटना को न्यौता देते हैं। इससे न सिर्फ तेज गति में गाड़ी चलाने वाले, बल्कि अन्य वाहनों के भी दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है।

ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जाते हैं

परिवहन विभाग के अनुसार, यमुना एक्सप्रेसवे पर हर राज्य के वाहन दौड़ते हैं। ऐसे में तेज गति में दौड़ते जो वाहन अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं, उनके चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की संस्तुति संबंधित परिवहन विभाग को भेजी जाती है। वहीं, गौतमबुद्ध नगर में पंजीकृत वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस यहीं पर सस्पेंड कर दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस 45 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। इस दौरान चालक से वाहन चलाने का अधिकार छिन जाता है।

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तेज रफ्तार के कारण हुए हादसे

● बीते साल दिसंबर में यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात जेवर से नोएडा की ओर जा रही तेज रफ्तार तीन कारें आपस में टकरा गई थीं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो कारों में आग लग गई थी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी।

● जनवरी 2026 में ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली से हो गई थी। इस दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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