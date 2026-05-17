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काम की बात: यमुना एक्सप्रेसवे पर 13 सालों में टोल टैक्स के रेट 41% बढ़े, सुविधाएं अब भी नाकाफी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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Yamuna Expressway News : यमुना एक्सप्रेसवे को जेपी इंफ्राटेक ने 9 अगस्त 2012 में करीब 12 हजार करोड़ की लागत से तैयार किया था। इन बीते 13 सालों में टोल दरों में करीब छह बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिससे साढ़े चार हजार करोड़ से अधिक टोल वसूला जा चुका है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर 13 सालों में टोल टैक्स के रेट 41% बढ़े, सुविधाएं अब भी नाकाफी

यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर लगातार महंगा होता जा रहा है। इसके बावजूद यहां सुविधाएं नाकाफी हैं। हादसों के ग्राफ में भी कोई कमी नहीं आ रही। इस 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की टोल दरें पिछले 13 सालों में 41 फीसदी तक बढ़ गईं। इसके बावजूद यहां सुरक्षा के दावे जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आते हैं।

जेपी इंफ्राटेक ने 9 अगस्त 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे को लगभग 12 हजार करोड़ की लागत से तैयार कर संचालित किया था। इसे बने करीब 13 वर्ष पूरे हो चुके। इन वर्षों में यहां से साढ़े चार हजार करोड़ से अधिक टोल वसूला जा चुका है। इन वर्षों में टोल दरों में करीब छह बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। टोल वसूली से कंपनी 4570.37 करोड़ की कमाई तक कर चुकी है, जो कुल लागत का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा है। एक्सप्रेसवे पर अभी कंपनी अगले 22 साल यानी वर्ष 2048 तक टोल वसूलेगी।

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एक्सप्रेसवे पर नहीं थम रहे हादसे

वहीं, दूसरी ओर यात्री सुरक्षा को लेकर प्रबंधन तमाम दावे करता है, लेकिन हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक्सप्रेसवे पर औसतन हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। यहां हादसों का सबसे बड़ा कारण चालक को झपकी आना और वाहनों का ओवर स्पीड होने का दावा किया जाता है। सुविधाओं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों के बीच यह स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इतनी वसूली और संसाधनों के बावजूद सड़क सुरक्षा उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं सुधर पा रही।

Yamuna Expressway Toll Collection Data
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जेवर के सुविधा केंद्र में गंदगी

यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब 10 सुविधा केंद्र हैं। इनमें जेवर में स्थित सुविधा केंद्र की हालत खराब है। यहां साफ-सफाई इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। जेवर के सुविधा केंद्र की हालत ज्यादा खराब है। पिछले दिनों आगरा के एक विधायक ने भी यमुना विकास के सीईओ से इसकी शिकायत की थी। उन्हें यहां शौचालयों में गंदगी और टंकियां टूटी मिली थीं।

ये सुविधाएं नहीं

1.एक्सप्रेसवे पर हादसों रोकने और सफर सुगम बनाने के लिए विशेष थाना बनाने का दावा था। अब तक थाना नहीं बन सका।

2. ये भी दावे किए गए कि एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए प्रवेश और निकास द्वार निर्धारित हैं। कोई वाहन चालक अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट से एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ सकता। इसके बावजूद कई चालक रेलिंग के नीचे से बाइक एक्सप्रेसवे पर चढ़ रहे। वहीं, ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर पूर्णता रोक लगाने में प्रबंधन नाकाम है।

3. पूरे एक्सप्रेसवे पर लाइटें तक नहीं लगी हैं, जो सर्दियों में हादसे का बड़ा कारण मानी जाती हैं।

Yamuna Expressway Toll Rates

जेके सिंह, सहायक प्रबंधक, यमुना एक्सप्रेसवे, ''यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए एंबुलेंस, फायर सेफ्टी वाहन समेत कई विशेष इंतजाम हैं। साथ ही नींद भगाने के लिए रंबल स्ट्रिप और रात के समय चालकों को चाय की व्यवस्था है। अन्य व्यवस्था को लेकर शिकायत के आधार पर भी कार्रवाई की जाती है।''

रिपोर्ट- आशीष धामा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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