Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna Expressway speed limit violations increased by 61 percent
यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का खूब हुआ उल्लंघन, नियम तोड़ने वाले 61 फीसदी बढ़े; कहां कितने चालान

यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का खूब हुआ उल्लंघन, नियम तोड़ने वाले 61 फीसदी बढ़े; कहां कितने चालान

संक्षेप:

Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक करीब 61 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। वर्ष 2025 में एक्सप्रेसवे पर रोजाना 2900 से अधिक वाहन चालकों ने नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाए।

Jan 05, 2026 08:22 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा
share Share
Follow Us on

Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक करीब 61 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। वर्ष 2025 में एक्सप्रेसवे पर रोजाना 2900 से अधिक वाहन चालकों ने नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों और गर्मियों में गति सीमा निर्धारित की जाती है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर सॉफ्टवेयर के जरिए गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों की निगरानी होती है। यह सॉफ्टवेयर तीनों टोल प्लाजा के बीच वाहनों की गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का डेटा एकत्रित करता है, जिसे ऑनलाइन एनआईसी पर अपलोड कर दिया जाता है। यहां से नोएडा, मथुरा एवं आगरा की यातायात पुलिस डेटा लेती है।

ये भी पढ़ें:यमुना एक्सप्रेसवे पर अब शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगे ट्रैक्टर-ट्रॉली,क्या है वजह

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में 6.61 लाख वाहन चालक, जबकि वर्ष 2025 में 10.64 लाख वाहन चालकों ने एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन किया, जो एक वर्ष में करीब 61 प्रतिशत तक बढ़ गया। बीते वर्ष में एक्सप्रेसवे पर करीब 562 से अधिक हादसे हुए, जिनमें 1100 से अधिक लोग घायल हुए और 113 लोगों की जान गई।

yamuna expressway challan

रोजाना 2900 चालक उल्लंघन कर रहे

एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2025 में रोजाना करीब 2916 वाहन चालकों ने गति सीमा का उल्लंघन किया, जबकि 2024 में यह आंकड़ा प्रतिदिन 1800 का रहा। वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन न करने के चलते ही एक्सप्रेसवे पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। सर्दियों में कोहरा होने और गर्मियों में अचानक टायर फटने पर एक्सप्रेसवे पर वाहनों के आपस में लड़ने की घटनाएं सामने भी आ चुकी है।

ये भी पढ़ें:गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ने को बनेगा 74 KM लिंक रोड, 56 गांवों से गुजरेगा रूट

मथुरा में सबसे ज्यादा लापरवाही

एक्सप्रेसवे पर मथुरा की सीमा में वाहन चालक सबसे ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। बीते दिनों मथुरा क्षेत्र में एक साथ बसों और गाड़ियों में आग लग गई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। मथुरा क्षेत्र में गति सीमा का उल्लंघन करने वाले चालक 150% तक बढ़ गए। वर्ष 2024 में मथुरा की सीमा में 2.55 लाख ने नियम तोड़े थे, जोकि वर्ष 2025 में बढ़कर 6.40 लाख हो गए।

प्रतिदिन 35 हजार वाहन गुजर रहे

यमुना एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में रोजाना 30 से 35 हजार वाहन निकलते हैं। वीकएंड, त्योहार और लंबी छुट्टी के वक्त यह संख्या 50 हजार तक हो जाती है। प्रबंधन ने गति सीमा का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई के लिए डेटा नोएडा, मथुरा व आगरा यातायात पुलिस दिया है।

सॉफ्टवेयर ऐसे डेटा एकत्रित करता है

यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर, मथुरा और आगरा तीन बड़े टोला प्लाजा और आठ रैंप प्लाजा और छह इंटरचेंज वाहनों के आने-जाने के लिए बनाए गए हैं। वाहन के एंट्री करते ही एफ-कोन सॉफ्टवेयर वाहन का डेटा स्टोर करता है। वाहन को एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा के बीच की दूरी तय करने में लगे समय से औसत गति निकालकर वाहन का फोटो, नंबर प्लेट के साथ डेटा में शामिल कर देता है। वहीं, एक्सप्रेसवे के दोनों छोर पर लगे कैमरे एक्शन स्पीड निकालकर टोल प्लाजा से आगे का डेटा स्टोर करता है। गर्मी के हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे और सर्दी में 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार तय है।

ये भी पढ़ें:58 गांव, 12200 हेक्टेयर जमीन और 14.6 लाख लोगों का इंतजाम; न्यू आगरा में क्या खास

जेके शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, यमुना एक्सप्रेसवे, ''चालक निर्धारित गति में वाहन चलाएं, इसके बारे में टोल प्लाजा पर घोषणा की जाती है। इसके साथ ही सर्दी में चालकों की नींद भगाने के लिए उन्हें रात के समय निशुल्क चाय पिलाई जाती है। गर्मियों में टायर फटने की घटना रोकने के लिए नाइट्रोजन भराने की सुविधा है।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Yamuna Expressway Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।