यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का खूब हुआ उल्लंघन, नियम तोड़ने वाले 61 फीसदी बढ़े; कहां कितने चालान

Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक करीब 61 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। वर्ष 2025 में एक्सप्रेसवे पर रोजाना 2900 से अधिक वाहन चालकों ने नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाए।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों और गर्मियों में गति सीमा निर्धारित की जाती है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर सॉफ्टवेयर के जरिए गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों की निगरानी होती है। यह सॉफ्टवेयर तीनों टोल प्लाजा के बीच वाहनों की गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का डेटा एकत्रित करता है, जिसे ऑनलाइन एनआईसी पर अपलोड कर दिया जाता है। यहां से नोएडा, मथुरा एवं आगरा की यातायात पुलिस डेटा लेती है।

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में 6.61 लाख वाहन चालक, जबकि वर्ष 2025 में 10.64 लाख वाहन चालकों ने एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन किया, जो एक वर्ष में करीब 61 प्रतिशत तक बढ़ गया। बीते वर्ष में एक्सप्रेसवे पर करीब 562 से अधिक हादसे हुए, जिनमें 1100 से अधिक लोग घायल हुए और 113 लोगों की जान गई।

रोजाना 2900 चालक उल्लंघन कर रहे एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2025 में रोजाना करीब 2916 वाहन चालकों ने गति सीमा का उल्लंघन किया, जबकि 2024 में यह आंकड़ा प्रतिदिन 1800 का रहा। वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन न करने के चलते ही एक्सप्रेसवे पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। सर्दियों में कोहरा होने और गर्मियों में अचानक टायर फटने पर एक्सप्रेसवे पर वाहनों के आपस में लड़ने की घटनाएं सामने भी आ चुकी है।

मथुरा में सबसे ज्यादा लापरवाही एक्सप्रेसवे पर मथुरा की सीमा में वाहन चालक सबसे ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। बीते दिनों मथुरा क्षेत्र में एक साथ बसों और गाड़ियों में आग लग गई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। मथुरा क्षेत्र में गति सीमा का उल्लंघन करने वाले चालक 150% तक बढ़ गए। वर्ष 2024 में मथुरा की सीमा में 2.55 लाख ने नियम तोड़े थे, जोकि वर्ष 2025 में बढ़कर 6.40 लाख हो गए।

प्रतिदिन 35 हजार वाहन गुजर रहे यमुना एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में रोजाना 30 से 35 हजार वाहन निकलते हैं। वीकएंड, त्योहार और लंबी छुट्टी के वक्त यह संख्या 50 हजार तक हो जाती है। प्रबंधन ने गति सीमा का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई के लिए डेटा नोएडा, मथुरा व आगरा यातायात पुलिस दिया है।

सॉफ्टवेयर ऐसे डेटा एकत्रित करता है यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर, मथुरा और आगरा तीन बड़े टोला प्लाजा और आठ रैंप प्लाजा और छह इंटरचेंज वाहनों के आने-जाने के लिए बनाए गए हैं। वाहन के एंट्री करते ही एफ-कोन सॉफ्टवेयर वाहन का डेटा स्टोर करता है। वाहन को एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा के बीच की दूरी तय करने में लगे समय से औसत गति निकालकर वाहन का फोटो, नंबर प्लेट के साथ डेटा में शामिल कर देता है। वहीं, एक्सप्रेसवे के दोनों छोर पर लगे कैमरे एक्शन स्पीड निकालकर टोल प्लाजा से आगे का डेटा स्टोर करता है। गर्मी के हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे और सर्दी में 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार तय है।