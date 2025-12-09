यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर घटेगी गाड़ियों की स्पीड लिमिट, जानें क्या है कारण
Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट में बदलाव करने की तैयारी है। संभवत: यहां 15 दिसंबर से नई स्पीड लिमिट लागू हो जाएगी। हालांकि, यमुना प्राधिकरण की ओर से अभी मामले में पत्राचार नहीं किया गया है।
सर्दियों में कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। ठंड के कारण सड़कों पर फिसलन रहने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम करने की योजना बनाई है और इसे 15 दिसंबर से लागू करने पर विचार है।
प्रबंधन ने सर्दियों के चलते हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर से घटाकर 75 किलोमीटर और भारी वाहनों के लिए 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे करने की तैयारी है।
यमुना एक्सप्रेसवे के वरिष्ठ प्रबंधक जेके शर्मा ने बताया कि 15 दिसंबर तक फेरबदल किया जा सकता है। इसके लिए प्राधिकरण के पत्राचार का इंतजार है।
सेक्टर-96 से 98 तक फुटपाथ बनेगा
वहीं, नोएडा सेक्टर-96 में बन रहे नोएडा प्राधिकरण् के नए दफ्तर के सामने से सेक्टर-98 स्काईमार्क की इमारत के पास तक फुटपाथ बनाया जाएगा। यह फुटपाथ दोनों तरफ बनेगा। यह फुटपाथ दोनों तरफ नौ किलोमीटर लंबा बनेगा। इसको बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण के नए दफ्तर के सामने के अलावा यह सड़क नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सटी हुई भी है। इसके निर्माण में 5 करोड़ रुपये की लागत आएगी।