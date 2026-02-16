यमुना एक्सप्रेसवे पर पुरानी स्पीड लिमिट बहाल, अब फिर से फर्राटा भर सकेंगी गाड़ियां

यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर वाहन फिर से फर्राटा भरते नजर आएंगे। एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेंगे। 15 फरवरी की रात 12 बजे से एक बार फिर पुरानी गति सीमा निर्धारित कर दी गई है।

ग्रेटर नोएडा के परी चौक से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर के अलावा अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिलों से होकर गुजरता है। यमुना किनारे होने की वजह से सर्दियों में घने कोहरे की आशंका अधिक बड़ जाती है। ऐसे में खराब विजिबिलिटी के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाना जरूरी होता है।

15 दिसंबर 2025 को घटाई गई थी गति सीमा विगत 15 दिसंबर 2025 को प्रबंधन ने एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की गति सीमा 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी थी। अब मौसम में बदलाव के साथ ही 15 फरवरी की रात 12 बजे से दोबारा से गति सीमा को बढ़ा दिया गया है।

एक्सप्रेसवे पर हर दिन करीब 35 हजार वाहन गुजरते हैं। वीकेंड, त्योहार और लंबी छुट्टी के समय वाहनों की संख्या बढ़कर करीब 50 हजार तक पहुंच जाती है।

जेके शर्मा, सहायक महाप्रबंधक यमुना एक्सप्रेसवे, ''एक्सप्रेसवे पुरानी गति सीमा लागू कर दी गई है। सोमवार से हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रतिघंटा और भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से फर्राटा भर सकेंगे।''

यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुए हादसे

7 फरवरी 2026 : यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा जिले के सुरीर थाना क्षेत्र में देर रात एक कंटेनर ट्रक के बस से टकरा जाने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब नोएडा से कानपुर जा रही एक बस को बीच में एक यात्री के शौचालय जाने के कारण रोका गया था। कंटेनर ने बस को बगल से टक्कर मार दी, जिससे बस से उतरकर सड़क पर खड़े छह लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया।

22 जनवरी 2025 : यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस में आग लगने के बाद 60 से ज्यादा यात्री बाल-बाल बच गए। यह घटना राया थाना क्षेत्र में आगरा-नोएडा मार्ग पर माइल स्टोन 110 के पास हुई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी किशन लाल ने बताया कि बांदा से दिल्ली जा रही बस में पिछले टायर का ब्रेक जाम होने के बाद आग लग गई।

18 दिसंबर 2025 : यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों के एक दूसरे से टकराने की घटना में 19 लोगों की मौत हो गई थी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 18 दिसंबर को तड़के 8 बसों और तीन कारों के एक दूसरे से टकराने के बाद लगी आग में गंभीर रूप से झुलसे और घायल हुए 90 से अधिक यात्रियों में से 19 लोगों के मौत हो गई थी।