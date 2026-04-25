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काम की बात: यमुना एक्सप्रेसवे और केजीपी आपस में जुड़ेंगे, आगरा जाने के लिए परी चौक नहीं आना पड़ेगा

Apr 25, 2026 08:02 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आवागमन सुगन करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (केजीपी) से जोड़ने का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इन दोनों ही एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बन रहे इंटरचेंज का करीब 75 प्रतिशत का काम पूरा हो चुका है।

यमुना एक्सप्रेसवे और केजीपी आपस में जुड़ेंगे, आगरा जाने के लिए परी चौक नहीं आना पड़ेगा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आवागमन सुगन करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (केजीपी) से जोड़ने का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इन दोनों ही एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बन रहे इंटरचेंज का करीब 75 प्रतिशत का काम पूरा हो चुका है।

एनएचएआई दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण करा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट से 10 किलोमीटर पर जगनपुर और अफजलपुर में दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेज पर आठ लूप बनाए जा रहे हैं। इनमें चार लूप उतरने और चार चढ़ने के लिए बन रहे हैं। इनका निर्माण अंतिम रूप ले चुका हैं। दोनों एक्सप्रेसवे जुड़ने से गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ के लोगों को आगरा की ओर जाने के लिए परी चौक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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60 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पहले हुआ था

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में इंटरचेंज का प्रस्ताव अप्रैल 2025 में पास हुआ था। इसके लिए 60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका था। इंटरचेंज के निर्माण का कार्य जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। इसे एक वर्ष में पूरा करने का निर्णय रखा गया था। एनएचएआई ने निर्माण के लिए एनसीआर ईपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चयनित की थी। इस निर्माण पर लगभग 222.03 करोड़ खर्च होंगे।

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कई वर्षों तक अटकी रही परियोजना

इंटरचेंज को बनाने का काम पहली बार वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। प्राधिकरण ने निजी कंट्रेक्टर को इसे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इसका शिलान्यास किया था। इसके निर्माण में 122 करोड़ रुपये खर्च होने थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही विकासकर्ता कंपनी ने इसके निर्माण में लगने वाली मिट्टी पर खर्च होने वाले 22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त एस्टीमेट डाल दिया और काम रुक गया। 22 करोड़ का पेच फंसने के चलते कई महीने तक निर्माण नहीं हो सका।

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जुलाई तक पूरा हो जाएगा

यीडा के सीईओ आरके सिंह ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे को केजीपी से जोड़ने का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब लूप पर काली लेयर चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। इसके बनने से कई जिलों के लोगों को लाभ होगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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