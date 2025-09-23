NCR के 2 एक्सप्रेसवे पर 6 दिन सभी मालवाहक गाड़ियों पर रहेगी रोक, क्या है वजह

यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 24 से 29 सितंबर तक सभी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 7:00 से लेकर रात 11:00 तक बंद रहेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 24 से 29 सितंबर तक सभी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 7:00 से लेकर रात 11:00 तक बंद रहेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

आपातकालीन वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल से मालवाहक वाहनों को अलीगढ़ की तरफ से उनके गंतव्य की और भेजा जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली से चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी और कलिंदी कुंज से नोएडा की तरफ आने वाले वाहनों को एनएच 24 और 91 की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होकर एक्सपो मार्ट जाने वाले वाहन हिंडन कट से सर्विस रोड होकर संस्कृति मंत्रालय तिराहा से एक्यूरेट कॉलेज तिराहा से होकर नासा गोलचक्कर में बनी पार्किंग तक जा सकेंगे।

नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर एक्सपोमार्ट जाने वाले वाहन गलगोटिया कट से बाईं ओर मुड़कर एक्सपोमार्ट गोलचक्कर होकर नासा गोलचक्कर में बनी पार्किंग व एक्सपो मार्ट तक जा सकेंगे। सूरजपुर की ओर से आने वाले वाहन एलजी गोलचक्कर से शारदा गोलचक्कर होकर नासा गोलचक्कर में बनी पार्किंग व एक्सपो मार्ट तक जा सकेंगे।

परी चौक से वाहन ईशान कॉलेज से सर्विस रोड, जीएल बजाज कॉलेज, एलजी गोलचक्कर ,शारदा गोलचक्कर होकर नासा गोलचक्कर में बनी पार्किंग और एक्सपो मार्ट तक जा सकेंगे।