जमीन देने के बाद 72 घंटे के अंदर मिलेगा पूरा पैसा, नोएडा किसानों के लिए गुड न्यूज

अब तक किसानों को जमीन का मुआवजा मिलने में महीनों लग जाते थे। इसे लेकर किसान प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करते हैं। भूमि पर निर्माण शुरू नहीं होने देते, ऐसे में परियोजनाओं को शुरू करने में देरी होती है। अब प्राधिकरण ने किसानों की समस्या हल करने का निर्णय लिया है।

यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब प्राधिकरण जमीन खरीद के बाद बैनामा होने के तीन दिन के अंदर किसानों को पूरी रकम देगा। इसे लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे तेजी से नया शहर विकसित हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही महीनों में उड़ान शुरू होने जा रही है। ऐसे में शहर में बसावट और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला लिया गया है।

अब तक किसानों को जमीन का मुआवजा मिलने में महीनों लग जाते थे। इसे लेकर किसान प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करते हैं। भूमि पर निर्माण शुरू नहीं होने देते, ऐसे में परियोजनाओं को शुरू करने में देरी होती है। अब प्राधिकरण ने किसानों की समस्या हल करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण अब जमीन का बैनामा होने के 72 घंटों के अंदर किसान को उनकी जमीन की पूरी रकम खाते में ट्रांसफर कर देगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आ सकेगी₹। शहर में बसावट भी तेज होगी।

आठ हजार करोड़ मुआवजा दे चुके एयरपोर्ट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण से सात हजार किसान करोड़पति बन चुके हैं। इन किसानों को आठ हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। इस पैसे ने किसानों के रहन सहन को बदल दिया है। इनके घर आलीशान हो गए हैं, जिनमें सभी सुख सुविधाएं हैं। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अब तक दो चरणों में 2420 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है। इसके एवज में 8016 करोड़ रुपये मुआवजा बांटा गया है। अब तीसरे चरण में 1800 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके लिए 14 हजार किसानों को मुआवजा वितरित होगा। अन्य विकास परियोजनाओं के लिए सेक्टर-10, 11, 8, 5, 4, 28, 32, 33, समेत अन्य सेक्टरों में प्रक्रिया चल रही है।