यमुना की मरी मछलियों पर छिड़ा सियासी संग्राम, केमिकल मिलाने वाली पोस्ट पर FIR की मांग; AAP ने उठाए सवाल
छठ महापर्व से पहले यमुना में मरी हुई मछलियां मिलने को लेकर दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा ने AAP पर मरी मछलियां नदी में डालने का आरोप लगाया है। वहीं, सौरभ भारद्वाज ने इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए मछलियों की मौत की जांच की मांग की है।
छठ महापर्व से पहले दिल्ली में यमुना की मरी हुई मछलियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। नदी में मरी मछलियां मिलने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता आमने-सामने हैं। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के लोग छठ का माहौल खराब करने के लिए यमुना में मरी हुई मछलियां डाल रहे हैं। वहीं, AAP ने इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए मछलियों की मौत के कारणों की जांच कराने की मांग की है। इस बीच, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने यमुना में केमिकल मिलाने से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस से FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है।
प्रवेश वर्मा ने लगाया मरी मछलियां डालने का आरोप
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर यमुना में मरी हुई मछलियां डाल रहे हैं, ताकि छठ पर्व से पहले माहौल खराब किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग को इस संबंध में जानकारी मिली थी। मंत्री ने मामले की जांच कराने और FIR दर्ज करने की मांग की है। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल
AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री का दावा है कि मरी हुई मछलियां कहीं बाहर से लाकर यमुना में डाली गईं, लेकिन विभाग की ओर से पुलिस को भेजे गए पत्र में इसका जिक्र नहीं है। भारद्वाज ने सवाल किया कि हजारों मरी हुई मछलियां कहां से लाई गईं और उन्हें किस जगह रखा गया? उन्होंने इस संबंध में CCTV फुटेज सामने लाने की चुनौती भी दी। भारद्वाज ने मछलियों की मौत के लिए यमुना में प्रदूषण को जिम्मेदार बताया और सरकार से यह जांच कराने की मांग की कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत कैसे हुई।
केमिकल छिड़कने की पोस्ट पर FIR चाहता है विभाग
इस बीच, दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सिविल डिवीजन-4 के कार्यकारी इंजीनियर ने सोनिया विहार थाने के SHO को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है। पत्र में सोशल मीडिया पर यमुना में केमिकल छिड़कने संबंधी दावों को भ्रामक बताया गया है।विभाग का कहना है कि अज्ञात लोगों की ओर से ऐसे पोस्ट साझा किए जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि छठ से पहले यमुना में केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है।
विभाग ने आशंका जताई है कि इन पोस्ट के जरिए लोगों में डर फैलाने और दिल्ली सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पत्र में पुलिस से पोस्ट की जांच करने, उन्हें साझा करने वालों की पहचान करने और FIR दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, विभाग के इस पत्र का विषय केमिकल छिड़कने से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट हैं। इसमें मरी हुई मछलियां बाहर से लाकर नदी में डालने के आरोप का उल्लेख नहीं है। ऐसे में अब मछलियों की मौत के वास्तविक कारण और मंत्री के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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