Yamuna cleaning projects worth Rs 1816 crore inaugurated in Delhi, HM narrates anecdote related to PM यमुना सफाई से जुड़ी 1816 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, गृहमंत्री ने सुनाया पीएम मोदी से जुड़ा किस्सा
Yamuna cleaning projects worth Rs 1816 crore inaugurated in Delhi, HM narrates anecdote related to PM

यमुना सफाई से जुड़ी 1816 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, गृहमंत्री ने सुनाया पीएम मोदी से जुड़ा किस्सा

शाह ने कहा, ‘मां यमुना की कृपा से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यमुनोत्री से प्रयागराज तक यानी यमुना जहां-जहां से होकर गुजरती है, इन सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है। इसका मतलब है कि यमुना को साफ करने का रास्ता मां यमुना की कृपा से साफ हो गया है।’

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, अमित झा, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 07:18 PM
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी को साफ और निर्मल बनाने की दिशा में शुक्रवार को शहर को बड़ी सौगात मिली। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली जल बोर्ड की यमुना स्वच्छता, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर प्रणाली से जुड़ी 1816 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर केशोपुर डिपो इलाके में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि इससे जहां लोगों का जीवन आसान होगा तो वहीं यमुना को स्वच्छ बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'पिछली सरकारें आईं और गईं, 15 साल और 11 साल का कार्यकाल, लेकिन किसी ने यमुना की सफाई के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल चुनावी वादों के लिए किया गया।'

शाह ने सुनाया पीएम मोदी से जुड़ा किस्सा

इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ‘मोदी जी ने आपसे वादा किया था कि हम लोकसभा चुनाव से पहले यमुना की सफाई का काम पूरा कर देंगे। मोदी जी की अध्यक्षता में इसके लिए जब बैठक हुई, तो अधिकारियों ने कहा कि इस काम के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। तब पीएम ने कहा कि आप पैसे की चिंता मत करो। हम जितना भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और जितना विज्ञापन कम करेंगे, उसी से यमुना जी का शुद्धिकरण हो जाएगा।’

शाह ने आगे कहा, 'आज यमुना के शुद्धिकरण का, साफ यमुना के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। 7 महीने में ना केवल दिल्ली के सामने यमुनाजी जब गंगा जी को मिलती है, प्रयागराज तक यमुना को साफ करने की कार्ययोजना मोदी जी के नेतृत्व में बन चुकी है।'

गृहमंत्री ने आगे ने कहा, 'संयोग देखिए, यमुना जी की ही कृपा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जैसे सभी राज्यों, जो राज्य यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना जी के मार्ग में आते हैं, इन सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है। इसका मतलब है कि यमुना के स्वच्छ होने का रास्ता मां यमुना की कृपा से साफ हो चुका है।'

सीएम गुप्ता बोलीं- किसी ने कोशिश नहीं की

इस मौके पर बोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘गृह मंत्री के पास देशभर की कई समस्याएं होती हैं लेकिन उसके बावजूद हमने जब भी उनको काम के लिए कहा उन्होंने पूरी मदद की है। यमुना की सफाई दिल्ली वालों को शूल की तरह चुभ रही थी, लेकिन सरकारें कई रहीं लेकिन यमुना साफ कैसे होगी इस पर किसी ने कोशिश नहीं की। बस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, लेकिन जबसे हमारी सरकार बनी है तबसे मोदी सरकार के गृह मंत्री हर महीने यमुना की सफाई पर बैठक करते हैं।’

सीएम गुप्ता ने आगे कहा, 'यह आसान काम नहीं है लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा मदद की। पिछली सरकार को दो हजार करोड़ दिया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यमुना में 22 बड़े नाले और 200 छोटे नाले गिरते हैं जिनको टैप किया जाएगा। बड़े नालों पर एसटीपी बनाया जाएगा, जिससे यमुना साफ होगी। यमुना नदी हमारे लिए आस्था का प्रतीक है राजनीति का नहीं। यमुना घाट पर छठ घाट बनाया जाएगा। पहले यमुना के घाट पर छठ नहीं मना सकते थे, लेकिन इस बार यमुना के दोनों तरफ धूमधाम से छठ मनाया जाएगा। इस बार पूर्वांचल के भाइयों के साथ मिलकर छठ मनाएंगे।'

उधर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 'जो काम कोई सरकार 27 साल में नहीं कर सकी, वही काम दिल्ली की भाजपा सरकार ने सिर्फ सात महीनों में ही कर दिखाया।'