Hindi Newsएनसीआर Newsyamuna cleaning mission fail stp standards dpcc report

ऐसे कैसे साफ होगी यमुना? सफाई के लिए लगे STP ही बिगाड़ रहे सेहत; रिपोर्ट में खुलासा

एनजीटी में पेश रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लगे 37 एसटीपी में से 14 मानक पूरे करने में नाकाम रहे हैं, जिससे यमुना सफाई अभियान को बड़ा झटका लगा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक। नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 06:17 AM
राजधानी में यमुना की सफाई में बड़ी भूमिका निभाने वाले 37 एसटीपी में से 38 फीसदी गंदे पानी को साफ करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यह खुलासा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष हाल ही में पेश रिपोर्ट से हुआ है।

रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से हाल ही में दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के कुल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) में से केवल 23 ही मानकों पर खरे उतरे, जबकि 14 एसटीपी फीकल कोलीफॉर्म समेत कई मानकों को पूरा नहीं कर पाए। एनजीटी ने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए यमुना की सफाई की राह में बड़ी बाधा करार दिया।

जल बोर्ड ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि अधिकांश एसटीपी में अल्ट्रावॉयलेट (यूवी) और क्लोरीनेशन तकनीक से कीटाणु शोधन किया जा रहा है, लेकिन एनजीटी ने इस पर सवाल उठाया कि अब तक किसी सक्षम प्राधिकरण ने यूवी तकनीक को मान्यता नहीं दी है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईआईटी दिल्ली को जांच के आदेश देते हुए यह बताने के लिए कहा है कि यूवी तकनीक कितनी प्रभावी है।

डीपीसीसी को कार्रवाई के निर्देश

एनजीटी ने डीपीसीसी को भी निर्देश दिया है कि जो एसटीपी तय मानकों पर खरे नहीं उतर रहे, उनके खिलाफ सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही आठ हफ्तों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

राजधानी के इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं एसटीपी

यमुना विहार (फेज-एक, दो व तीन), कोंडली (फेज-एक, दो, तीन व चार), सोनिया विहार, चिल्ला, रोहिणी, नरेला, रिठाला, कापसहेड़ा, केशवपुर, नजफगढ़, ओखला, ओखला न्यू, वसंत कुंज, घिटोरनी, दिल्ली गेट, महरौली, निलोठी, पप्पनकलां व अन्य।

यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में यह खुलासा चिंता का विषय है। इसे लेकर जल बोर्ड ने जल्द नीति बनाने की बात कही है।