यमुना सिटी बनेगी 'वायरलेस', नहीं दिखेगा तारों का जंजाल; हाईटेंशन लाइनें होंगी जमीन के भीतर

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को पूरी तरह से 'वायरलेस सिटी' बनाने की योजना है, जिसके तहत सभी हाईटेंशन बिजली की तारें, दूरसंचार और इंटरनेट केबल भूमिगत डक्ट में डाली जाएंगी, जिससे शहर की सुंदरता बनी रहेगी और बिजली आपूर्ति निर्बाध होगी।

यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत लाइन, दूरसंचार और इंटरनेट केबल भूमिगत होंगी। शहर पूरी तरह वायरलेस रहेगा। इससे ना सिर्फ सेवाएं निर्बाध होंगी, बल्कि शहर की सुंदरता भी बनी रहेगी। इसके लिए भूमिगत नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसके लिए अलग से डक्ट बनेंगे।

प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि जिले के लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज नोएडा सेक्टर-62 में है, जो यीडा फेज-1 के कुछ हिस्सों को शुरुआती चरण में सेवा दे सकता है। शेष क्षेत्रों के लिए एक नया ट्रंक एक्सचेंज बनाया जाएगा, जो भविष्य की सभी टेलीकॉम जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। ये ट्रंक एक्सचेंज इतना बड़ा होगा कि वह फेज-1 यानी जेवर और बुलंदशहर में विकसित होने वाले शहर की पूरी आबादी को सेवा दे सके। बिजली और दूरसंचार विभाग का लक्ष्य शहर को वायरलेस सिटी बनाना है।

इसके लिए सभी हाईटेंशन बिजली की तारें, टीवी केबल को भूमिगत पाइप (डक्ट) में डाला जाएगा, ताकि शहर में खंभों पर तारों का जाल ना दिखे और शहर की सुंदरता भी बनी रहे। इसके साथ ही, इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई सिस्टम की भी योजना है। मास्टर प्लान 2041 में इसे लेकर खास योजना तैयार की गई है। शहर में सड़कों के किनारे वाले हिस्से में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए जगह रखी जाएगी, जिससे डाटा, टेलीफोन और टीवी का सारा ट्रैफिक उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच सके। यह सिस्टम टेलीकॉम और नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा। इसका मकसद मौजूदा और आने वाली आबादी की संचार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और सुरक्षित नेटवर्क तैयार करना है।

मोबाइल टावर लगाने के लिए स्थान चिह्नित किए जाएंगे यमुना सिटी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग तैयार हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की ऊंचाई निर्धारित कर दी है। एयरपोर्ट के पास मोबाइल टावर भी नहीं लगाए जा सकते हैं। ऐसे में प्राधिकरण टावर लगाने के लिए पहले से ही जमीन चिह्नित करेगा, ताकि नेटवर्क सिग्नल और रखरखाव की सुविधाएं व्यवस्थित हो सकें। नए टावरों को लगाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वे शहर की सुंदरता और डिजाइन को खराब न करें।