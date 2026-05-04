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यमुना सिटी के सेक्टरों की बदलेगी सूरत, 4 बिजली उपकेंद्र बनेंगे; सड़कें भी जगमगाएंगी

May 04, 2026 07:53 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी के सेक्टर-18, 20 और 24ए में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 33/11 और 11/0.415 केवी के चार उपकेंद्र बनेंगे। इससे घरों में बिजली की समस्या कम होगी। वहीं, मेडिकल डिवाइस पार्क और नई औद्योगिक इकाई के लिए भूमिगत लाइन बिछेगी। इसके अलावा सर्विस रोड पर लाइट भी लगाई जाएगी।

यमुना सिटी के सेक्टरों की बदलेगी सूरत, 4 बिजली उपकेंद्र बनेंगे; सड़कें भी जगमगाएंगी

ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी के सेक्टर-18, 20 और 24ए में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 33/11 और 11/0.415 केवी के चार उपकेंद्र बनेंगे। इससे घरों में बिजली की समस्या कम होगी। वहीं, मेडिकल डिवाइस पार्क और नई औद्योगिक इकाई के लिए भूमिगत लाइन बिछेगी। इससे उत्पादन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सर्विस रोड पर लाइट भी लगाई जाएगी।

30 हजार से ज्यादा आवासीय प्लॉट का आवंटन

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में यमुना सिटी तेजी से विकसित हो रहा है। यहां वर्तमान में 38 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। नोएडा एयरपोर्ट से शहर में देशी-विदेशी कई नई इकाइयां निवेश के लिए तैयार हैं। शहर में 220 केवी के बिजली घर बनकर तैयार हैं, लेकिन सेक्टरों में आपूर्ति के लिए उपकेंद्रों का निर्माण किया जाना है। आवासीय के तौर पर विकसित सेक्टर-18, 20 और 24ए में 30 हजार से ज्यादा आवासीय प्लॉट का आवंटन किया जा चुका है।

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1200 से अधिक लोगों को कंप्लीशन

यहां 1200 से अधिक लोगों को कंप्लीशन दिया जा चुका है। घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए इन सेक्टरों के अलग अलग पॉकेट में विद्युत उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इनमें सेक्टर-18 के पाकेट 5ए व सेक्टर-24ए में 33/11 केवी का उपकेंद्र बनेगा। इसके अलावा सेक्टर-18 के पॉकेज 6ए और 6बी और सेक्टर-20 के पॉकेट- ई में 11/0.415 के उपकेंद्र बनेंगे। उपकेंद्रों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।

टेंडर जारी किए गए

यीडा के ओएसडी मेहराम सिंह ने कहा कि आवासीय सेक्टरों में घरों तक आपूर्ति के लिए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण होगा, इसके साथ ही उद्योगों तक निर्बाध आपूर्ति के लिए हाईटेंशन लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं। अगले माह तक कंपनी चयनित कर काम शुरू करा दिया जाएगा।

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उद्योगों के लिए बिजली की लाइन बिछेगी

सेक्टर-8 में 200 एकड़ में सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण तैयार करने वाली कंपनी सील के लिए 11 केवी की टर्नकी आधारित लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक सेक्टर-32 ईएसएस 05 से सेक्टर-33 तक 11केवी की भूमिगत लाइन भी बिछाई जाएगी। सेक्टर-33 के 33/11 केवी ईएसएस-01 से 02 तक 33 केवी की भूमिगत लाइन बिछेगी। खंभे और हाईटेंशन लाइन को बदला जाएगा। सेक्टर-24ए स्थित 220 केवी बिजली घर से सेक्टर-22ई स्थित 33 /11 उपकेंद्र तक 33 केवी डबल सर्किट भूमिगत लाइन भी बिछाई जाएगी।

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इलाके की सड़कें भी जगमग होंगी

सेक्टर-9 और 32 तथा सेक्टर-10 और 33 के बीच 75 मीटर चौड़ी सड़क के सर्विस रोड पर लाइट लगाई जाएगी। इसके अलावा सेक्टर-28 मेडिकल डिवाइस पार्क की बिल्डिंग नंबर 12 (फूड कोर्ट, बैंक, जिम, जनसुविधा) के लिए आंतरिक विद्युत और फायर फाइटिंग, बीएमएस सिस्टम पंप, अन्य सहायक उपकरण को स्थापित किया जाएगा। इन कार्यों के लिए भी टेंडर जारी किए गए हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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