यमुना सिटी में नए सेक्टर विकसित करने की तैयारी, क्या है मास्टर प्लान
यमुना सिटी में नए और पुराने सेक्टरों को विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना प्राधिकरण (यीडा) इसके लिए किसानों से वार्ता कर लैंडबैंक तैयार कर रहा है। इससे अधूरे सेक्टरों में सड़क और सीवर की समस्या दूर हो सकेगी। निवेश के लिए भूमि भी उपलब्ध हो सकेगी।
यीडा ने एयरपोर्ट के संचालन को देखते हुए आसपास के सेक्टर में भूमि की खरीद तेज कर दी है। यमुना सिटी में सेक्टर-5, 5ए, 4ए, 8, 8डी, 9, 11 इत्यादि नए सेक्टर विकसित हो रहे हैं। यहां लॉजिस्टिक से लेकर फिनटेक, जापानी और कोरियन सिटी प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही यीडा के औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 31 और 32 में कई कंपनियां उत्पादन शुरू कर चुकी हैं, जबकि कई अन्य इकाइयों का निर्माण कार्य जारी है। पुराने विकसित सेक्टरों में बीच-बीच में कुछ जमीन अब भी अधिग्रहित नहीं हो सकी है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बची जमीन को किसानों से वार्ता कर आपसी सहमति से खरीदने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इन प्रयासों के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सीईओ आरके सिंह ने बताया कि नए सेक्टरों के लिए भी तेजी से भूमि खरीदी जा रही है। जल्द ही जापानी सिटी के लिए भूमि खरीद पूरी कर ली जाएगी। वहीं, एयरपोर्ट के पास सेक्टर-8डी में तैयार होने वाले लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब के लिए भी भूमि खरीद की प्रक्रिया तेजी से जारी है। यीडा ने इस वित्तीय वर्ष में करीब 4800 करोड़ की भूमि खरीदी है, जो अगले वित्तीय वर्ष में और अधिक हो जाएगी।
सेक्टर- 4, 5, 5ए, 8ए, 8डी, 8एफ में टोपो ग्राफिकल सर्वे भी होगा। इस सर्वे के जरिए सेक्टरों में जमीन की नाप, सड़कों, नालियों, पानी के स्रोत, खाली जमीन, निर्माण कार्यों और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थिति दर्ज की जाएगी।
प्राधिकरण योजना पर काम कर रहा
यमुना सिटी में मास्टर प्लान 2041 के तहत 46 नए सेक्टर का सर्विस मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। इसके लिए भी कंसल्टेंट कंपनी के चयन के लिए जल्द ही आरएफपी जारी की जाएगी। मास्टर प्लान के अनुसार इन सेक्टर में सीवर, ड्रेनेज और जल आपूर्ति को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले 100 वर्षों तक इनके विस्तार से नागरिकों को कोई दिक्कत न होने पाए। अधिकारियों के मुताबिक मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत यीडा क्षेत्र में 52 सेक्टरों को विकसित किया गया है, जो अब मास्टर प्लान 2041 में कुल 98 हो गए हैं। इनमें 46 सेक्टर नए हैं। प्राधिकरण इन्हीं सेक्टरों का सर्विस मास्टर प्लान तैयार करा रहा है।
