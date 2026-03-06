Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यमुना सिटी में नए सेक्टर विकसित करने की तैयारी, क्या है मास्टर प्लान

Mar 06, 2026 07:53 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

यमुना सिटी में नए और पुराने सेक्टरों को विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना प्राधिकरण (यीडा) इसके लिए किसानों से वार्ता कर लैंडबैंक तैयार कर रहा है। इससे अधूरे सेक्टरों में सड़क और सीवर की समस्या दूर हो सकेगी। निवेश के लिए भूमि भी उपलब्ध हो सकेगी।

यमुना सिटी में नए सेक्टर विकसित करने की तैयारी, क्या है मास्टर प्लान

यमुना सिटी में नए और पुराने सेक्टरों को विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना प्राधिकरण (यीडा) इसके लिए किसानों से वार्ता कर लैंडबैंक तैयार कर रहा है। इससे अधूरे सेक्टरों में सड़क और सीवर की समस्या दूर हो सकेगी। निवेश के लिए भूमि भी उपलब्ध हो सकेगी।

यीडा ने एयरपोर्ट के संचालन को देखते हुए आसपास के सेक्टर में भूमि की खरीद तेज कर दी है। यमुना सिटी में सेक्टर-5, 5ए, 4ए, 8, 8डी, 9, 11 इत्यादि नए सेक्टर विकसित हो रहे हैं। यहां लॉजिस्टिक से लेकर फिनटेक, जापानी और कोरियन सिटी प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही यीडा के औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 31 और 32 में कई कंपनियां उत्पादन शुरू कर चुकी हैं, जबकि कई अन्य इकाइयों का निर्माण कार्य जारी है। पुराने विकसित सेक्टरों में बीच-बीच में कुछ जमीन अब भी अधिग्रहित नहीं हो सकी है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बची जमीन को किसानों से वार्ता कर आपसी सहमति से खरीदने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इन प्रयासों के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सीईओ आरके सिंह ने बताया कि नए सेक्टरों के लिए भी तेजी से भूमि खरीदी जा रही है। जल्द ही जापानी सिटी के लिए भूमि खरीद पूरी कर ली जाएगी। वहीं, एयरपोर्ट के पास सेक्टर-8डी में तैयार होने वाले लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब के लिए भी भूमि खरीद की प्रक्रिया तेजी से जारी है। यीडा ने इस वित्तीय वर्ष में करीब 4800 करोड़ की भूमि खरीदी है, जो अगले वित्तीय वर्ष में और अधिक हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:होली खेलने के बहाने पहुंचे घर, पत्नी के सामने पति को उतारा मौत के घाट
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में होली पर बवाल, सुरक्षा गार्ड और निवासियों में झड़प
ये भी पढ़ें:नोएडा में महिलाओं से अभद्रता, विरोध करने पर कुत्ता छोड़ा; पिस्टल भी तानी

सेक्टर- 4, 5, 5ए, 8ए, 8डी, 8एफ में टोपो ग्राफिकल सर्वे भी होगा। इस सर्वे के जरिए सेक्टरों में जमीन की नाप, सड़कों, नालियों, पानी के स्रोत, खाली जमीन, निर्माण कार्यों और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थिति दर्ज की जाएगी।

प्राधिकरण योजना पर काम कर रहा

यमुना सिटी में मास्टर प्लान 2041 के तहत 46 नए सेक्टर का सर्विस मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। इसके लिए भी कंसल्टेंट कंपनी के चयन के लिए जल्द ही आरएफपी जारी की जाएगी। मास्टर प्लान के अनुसार इन सेक्टर में सीवर, ड्रेनेज और जल आपूर्ति को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले 100 वर्षों तक इनके विस्तार से नागरिकों को कोई दिक्कत न होने पाए। अधिकारियों के मुताबिक मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत यीडा क्षेत्र में 52 सेक्टरों को विकसित किया गया है, जो अब मास्टर प्लान 2041 में कुल 98 हो गए हैं। इनमें 46 सेक्टर नए हैं। प्राधिकरण इन्हीं सेक्टरों का सर्विस मास्टर प्लान तैयार करा रहा है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।