यमुना सिटी में चलेंगी हाइड्रोजन बसें, लेह-लद्दाख के बाद बनेगा इस तरह का दूसरा शहर

यमुना प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) की ओर से यमुना सिटी में हाइड्रोजन बसें चलाने का प्रस्ताव आया है। इसे नवंबर के मध्य में ही शुरू करने पर विचार है। एनटीपीसी शुरू में चार लग्जरी एसी बसें लगाएगी, जिनमें 45 सीटें होंगी। ये बसें एक बार हाइड्रोजन भरने पर करीब 600 किलोमीटर तक चल सकेंगी और इनमें से सिर्फ पानी की भाप निकलेगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा। बसों में ईंधन भरना और रखरखाव एनटीपीसी ही संभालेगी, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी यमुना विकास प्राधिकरण की होगी। यह तीन साल का पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। यदि सफलता मिली तो भविष्य में दिल्ली-एनसीआर में हाइड्रोजन बसों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, यहां से हरी झंडी मिलने के बाद एयरपोर्ट के संचालन से पहले इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है। एनटीपीसी बसों के लिए हाइड्रोजन ईंधन ग्रेटर नोएडा प्लांट में तैयार करेगी। यह हाइड्रोजन शोधित किए गए गंदे पानी से बनेगी।