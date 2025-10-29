Hindustan Hindi News
यमुना सिटी में चलेंगी हाइड्रोजन बसें, लेह-लद्दाख के बाद बनेगा इस तरह का दूसरा शहर

संक्षेप: यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में एनटीपीसी के प्रस्ताव के तहत जल्द ही चार प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन बसें चलाई जाएंगी, जो एक बार ईंधन भरने पर 600 किलोमीटर तक चल सकेंगी और यह तीन साल का पायलट प्रोजेक्ट लेह-लद्दाख के बाद यमुना सिटी को हाइड्रोजन बसें चलाने वाला दूसरा शहर बना देगा।

Wed, 29 Oct 2025 05:53 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही अब हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी है। लेह लद्दाख के बाद यमुना सिटी दूसरा शहर होगा, जहां ये बसें चलेंगी। बसों से प्रदूषण के बजाय सिर्फ पानी की भाप निकलेगी।

यमुना प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) की ओर से यमुना सिटी में हाइड्रोजन बसें चलाने का प्रस्ताव आया है। इसे नवंबर के मध्य में ही शुरू करने पर विचार है। एनटीपीसी शुरू में चार लग्जरी एसी बसें लगाएगी, जिनमें 45 सीटें होंगी। ये बसें एक बार हाइड्रोजन भरने पर करीब 600 किलोमीटर तक चल सकेंगी और इनमें से सिर्फ पानी की भाप निकलेगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा। बसों में ईंधन भरना और रखरखाव एनटीपीसी ही संभालेगी, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी यमुना विकास प्राधिकरण की होगी। यह तीन साल का पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। यदि सफलता मिली तो भविष्य में दिल्ली-एनसीआर में हाइड्रोजन बसों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, यहां से हरी झंडी मिलने के बाद एयरपोर्ट के संचालन से पहले इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है। एनटीपीसी बसों के लिए हाइड्रोजन ईंधन ग्रेटर नोएडा प्लांट में तैयार करेगी। यह हाइड्रोजन शोधित किए गए गंदे पानी से बनेगी।

पर्यावरण संरक्षण में मददगार

  • बसों से केवल पानी की भाप निकलती है, कार्बन नहीं।
  • एक बार फ्यूलिंग में करीब 600 किलोमीटर की यात्रा।
  • इंजन शोर नहीं करता, सफर अधिक आरामदायक होगा।
  • शोधित गंदे पानी से तैयार हाइड्रोजन ईंधन स्वच्छ और बेहतर।

इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी

यमुना सिटी में नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बसों का प्लान भी है। उत्तर प्रदेश शासन से 500 बसों के संचालन का प्रस्ताव पास हो चुका है। एयरपोर्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रयोग होने वाले वाहन भी इलेक्ट्रिक ही होंगे। एयरपोर्ट कंपनी ने यात्रियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक कैब के लिए कंपनियों के साथ समझौता किया है तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए भी अलग से जगह दी है।

यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ आरके सिंह का कहना है कि एनटीपीसी से हाइड्रोजन बस संचालन का प्रस्ताव मिला है। इसे अगले महीने होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नवंबर के मध्य तक संचालन की योजना तैयार की जा रही है।

