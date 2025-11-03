जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले यमुना सिटी की संवरी सूरत, आवासीय सेक्टरों में 87 पार्क तैयार

संक्षेप: जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले यमुना सिटी के सेक्टरों को हरा-भरा बनाने की तैयारी है। शहर के सेक्टरों में अब तक 87 पार्क तैयार हो चुके हैं। हालांकि, आबादी न होने के चलते फिलहाल झूले और ओपन जिम नहीं लगे हैं।

जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले यमुना सिटी के सेक्टरों को हरा-भरा बनाने की तैयारी है। शहर के सेक्टरों में अब तक 87 पार्क तैयार हो चुके हैं। हालांकि, आबादी न होने के चलते फिलहाल झूले और ओपन जिम नहीं लगे हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि यमुना सिटी के सेक्टर-18 और 20 आवासीय सेक्टर हैं। प्राधिकरण वर्ष 2009 से अब तक करीब नौ आवासीय भूखंड योजना के अंतर्गत सेक्टर-18 और 20 में करीब 30,011 आवासीय भूखंडों का आवंटन कर चुका है। कुल भूखंडों में से 16562 की चेकलिस्ट जारी हो चुकी है। इनमें 12 हजार की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। शेष 13,449 भूखंडों की अब तक चेकलिस्ट जारी नहीं हो सकी है।

प्राधिकरण वर्तमान में करीब 1100 आवंटियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी कर चुका है। यानी इन लोगों ने सेक्टरों में आवास बना लिए हैं या फिर 30 प्रतिशत तक निर्माण कर लिया है। उधर, एयरपोर्ट से दिसंबर में उड़ान प्रस्तावित है। दावा है कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद शहर में बसावट तेज होगी।

ऐसे में हरियाली बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अब प्राधिकरण आवासीय समेत विभिन्न सेक्टरों में 87 पार्क विकसित कर रहा चुका है। यहां घास की टीले और पौधे लग चुके हैं। इसके साथ ही बाउंड्री वाल भी हो चुकी है, लेकिन अब तक झूले और ओपन जिम नहीं लगे हैं। सेक्टरों में लोगों के बसने के बाद पार्कों में यह काम पूरे होंगे।

अकेले सेक्टर-18 में 43 पार्क बने शहर में अकेले सेक्टर-18 में 43 पार्क विकसित किए गए हैं, यह आवासीय सेक्टर हैं। इनमें पाकेट-1ए में 9 पार्क, 1बी में 3, जे में 7, आई में 5, 3ए में 2, 3डी में 2, 2बी में 3, 2सी में 2, 3ए में 2, 5ए में 5, 7सी में 3 पार्क विकसित हो चुके हैं। सेक्टर-28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क समेत अन्य सेक्टरों में थीम पार्क बनाने का काम जारी है, जोकि कुछ ही महीनों में पूरा करने की बात सामने आई है।