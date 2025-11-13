यमुना सिटी में जेवर एयरपोर्ट के पास EWS के 30 मीटर प्लॉटों का साइज बढ़ेगा, जानें यीडा का प्लान

संक्षेप: यमुना सिटी में जेवर एयरपोर्ट के पास आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लोगों के लिए प्रस्तावित 30 मीटर के भूखंडों का आकार बढ़ाने की तैयारी है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काफी समय पहले 30 मीटर भूखंडों की योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लोगों के लिए प्रस्तावित 30 मीटर के भूखंडों का आकार बढ़ाने की तैयारी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काफी समय पहले 30 मीटर भूखंडों की योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव बोर्ड में भी पास हो चुका है, लेकिन अब तक यह योजना शुरू नहीं हो पाई है। इसका कारण अब सामने आया है कि 30 मीटर का भूखंड ज्यादा छोटा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राधिकरण स्तर पर इस भूखंड का आकार 40 या फिर 50 मीटर तक करने की कवायद शुरू की गई है। 50 मीटर तक के भूखंड पर मकान का फ्रंट बेहतर बन सकेगा। इससे सेक्टर और शहर की सुंदरता भी बरकरार रहेगी। प्राधिकरण के अनुसार इन भूखंडों की योजना में सफल होने वाले आवेदक ढाई मंजिला मकान बना सकेंगे। उनको किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी।

यूपी के लोग आवेदन कर सकेंगे : इस योजना में गौतमबुद्धनगर और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की इस योजना में भारतीय सेना के जवान, पूर्व सैनिक, युद्ध में शहीद हुए जवान की विधवा, दिव्यांगजनों को 5-5 फीसदी आरक्षण आरक्षण का लाभ दिया जाना है। वहीं, यीडा क्षेत्र स्थित उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को 29 फीसदी और संस्थागत श्रेणी में अस्पताल, कॉलेज आदि में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को भी पांच फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। वहीं 51 फीसदी भूखंड आमजनों के लिए होंगे।

सेक्टर-17 और 20 में स्थान चिह्नित सेक्टर-17 और 20 में इन भूखंडों की योजना के लिए स्थान चिह्नित किया गया है। साथ ही, भूखंड योजना भी चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। करीब 30 हजार भूखंडों की योजना आएगी। प्राधिकरण का मानना है कि प्रथम चरण के तहत योजना में आने वाली दिक्कतों से सबक लेकर दूसरा चरण शुरू किया जाएगा।