यमुना सिटी में जेवर एयरपोर्ट के पास EWS के 30 मीटर प्लॉटों का साइज बढ़ेगा, जानें यीडा का प्लान

Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna City 30 meter EWS plots size will increase near jewar airport what is YEIDA plan
संक्षेप: यमुना सिटी में जेवर एयरपोर्ट के पास आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लोगों के लिए प्रस्तावित 30 मीटर के भूखंडों का आकार बढ़ाने की तैयारी है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काफी समय पहले 30 मीटर भूखंडों की योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था।

Thu, 13 Nov 2025 09:12 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लोगों के लिए प्रस्तावित 30 मीटर के भूखंडों का आकार बढ़ाने की तैयारी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काफी समय पहले 30 मीटर भूखंडों की योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव बोर्ड में भी पास हो चुका है, लेकिन अब तक यह योजना शुरू नहीं हो पाई है। इसका कारण अब सामने आया है कि 30 मीटर का भूखंड ज्यादा छोटा है।

प्राधिकरण स्तर पर इस भूखंड का आकार 40 या फिर 50 मीटर तक करने की कवायद शुरू की गई है। 50 मीटर तक के भूखंड पर मकान का फ्रंट बेहतर बन सकेगा। इससे सेक्टर और शहर की सुंदरता भी बरकरार रहेगी। प्राधिकरण के अनुसार इन भूखंडों की योजना में सफल होने वाले आवेदक ढाई मंजिला मकान बना सकेंगे। उनको किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी।

यूपी के लोग आवेदन कर सकेंगे : इस योजना में गौतमबुद्धनगर और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की इस योजना में भारतीय सेना के जवान, पूर्व सैनिक, युद्ध में शहीद हुए जवान की विधवा, दिव्यांगजनों को 5-5 फीसदी आरक्षण आरक्षण का लाभ दिया जाना है। वहीं, यीडा क्षेत्र स्थित उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को 29 फीसदी और संस्थागत श्रेणी में अस्पताल, कॉलेज आदि में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को भी पांच फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। वहीं 51 फीसदी भूखंड आमजनों के लिए होंगे।

सेक्टर-17 और 20 में स्थान चिह्नित

सेक्टर-17 और 20 में इन भूखंडों की योजना के लिए स्थान चिह्नित किया गया है। साथ ही, भूखंड योजना भी चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। करीब 30 हजार भूखंडों की योजना आएगी। प्राधिकरण का मानना है कि प्रथम चरण के तहत योजना में आने वाली दिक्कतों से सबक लेकर दूसरा चरण शुरू किया जाएगा।

आरके सिंह, सीईओ, यमुना विकास प्राधिकरण, ''30 मीटर के भूखंडों का आकार बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आकार को बढ़ाकर 45 से 50 मीटर तक करने की तैयारी है। ऐसा होने पर आवंटी रहने लायक आवास बना सकेंगे।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
YEIDA Yamuna Expressway Authority Jewar Airport
