‘8-10 हजार रुपये किराया…’; यमुना बाजार में तोड़फोड़ से बेघर हुए कई परिवारों के सामने सिर छुपाने का संकट

दिल्ली के यमुना बाजार में डीडीए द्वारा की गई तोड़फोड़ से बेघर हुए अनेक परिवारों के सामने अब सिर छुपाने का भी संकट खड़ा हो गया है। लोग अपने सामानों के साथ पेड़ों की नीचे बैठकर दिन गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि वो किराये के महंगे घरों में नहीं रह सकते।

दिल्ली के निगमबोध घाट से सटे यमुना बाजार में डीडीए और प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती व बैरिकेडिंग के बीच विभिन्न घाटों पर बुलडोजर ने अवैध निर्माण ध्वस्त किए। इस दौरान यमुना बाजार में रहने वाले अधिकतर निवासी आसपास के क्षेत्र में किराये के मकानों में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ परिवार अभी भी पास के पेड़ के नीचे व अन्य स्थानों पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। यमुना बाजार से हटाए गए लोगों का कहना है कि हम महंगे घरों में नहीं रह सकते। 8,000-10,000 रुपये किराये वाले कमरे हमारे बजट से बाहर हैं।

पीड़ित लोगों ने मांग की है कि निगमबोध घाट के पास यमुना बाजार के घाटों पर पूजा-पाठ का काम करने वाले, बोट चलाने वालों के लिए घाटों पर कोई स्थान मुहैया कराया जाए, जिससे उनके कामकाज व आमदनी पर संकट न हो।

यहां रहने वाली सुमन ने कहा कि घाटों पर फूल मालाओं को बनाने का काम करते आ रहे हैं। अभी किराये के मकान में जाने का विकल्प नहीं है, इसलिए अभी यहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से यमुना बाजार के अंदर के स्थानों पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है।

कामकाज को लेकर संकट यमुना बाजार की निवासी पूनम देवी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ काफी समय से यहां पर रह रही थीं। अब गांधी नगर के कैलाश नगर क्षेत्र में तीन हजार रुपये प्रति महीने के किराये वाले मकान में शिफ्ट हो चुकी हैं। उनका फूल की माला को बनाने का काम था। अब काम को लेकर संकट की स्थिति हो चुकी है। घाटों के नजदीक ही काम चलता आया है। इसलिए घाटों पर ही कामकाज की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। पीड़ित दिनेश ने कहा कि यहां लंबे समय से रहने वाले नागरिकों को डूसिब के रैन बसेरों में रहने का विकल्प दिया गया। यह ठीक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मांग की कि यमुना बाजार के पीड़ित निवासियों को मकान मुहैया कराया जाए।

आस-पास के इलाकों में किराया बढ़ा बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए भजनपुरा, उस्मानपुर, बुराड़ी सहित अलग-अलग इलाकों में लोगों ने मकान का किराया बढ़ा दिया है। लोगों का आरोप है कि जो किराया पांच हजार रुपये था वह मौजूदा समय में आठ से 10 हजार रुपये कर दिया है।