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‘8-10 हजार रुपये किराया…’; यमुना बाजार में तोड़फोड़ से बेघर हुए कई परिवारों के सामने सिर छुपाने का संकट

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के यमुना बाजार में डीडीए द्वारा की गई तोड़फोड़ से बेघर हुए अनेक परिवारों के सामने अब सिर छुपाने का भी संकट खड़ा हो गया है। लोग अपने सामानों के साथ पेड़ों की नीचे बैठकर दिन गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि वो किराये के महंगे घरों में नहीं रह सकते।

‘8-10 हजार रुपये किराया…’; यमुना बाजार में तोड़फोड़ से बेघर हुए कई परिवारों के सामने सिर छुपाने का संकट

दिल्ली के निगमबोध घाट से सटे यमुना बाजार में डीडीए और प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती व बैरिकेडिंग के बीच विभिन्न घाटों पर बुलडोजर ने अवैध निर्माण ध्वस्त किए। इस दौरान यमुना बाजार में रहने वाले अधिकतर निवासी आसपास के क्षेत्र में किराये के मकानों में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ परिवार अभी भी पास के पेड़ के नीचे व अन्य स्थानों पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। यमुना बाजार से हटाए गए लोगों का कहना है कि हम महंगे घरों में नहीं रह सकते। 8,000-10,000 रुपये किराये वाले कमरे हमारे बजट से बाहर हैं।

पीड़ित लोगों ने मांग की है कि निगमबोध घाट के पास यमुना बाजार के घाटों पर पूजा-पाठ का काम करने वाले, बोट चलाने वालों के लिए घाटों पर कोई स्थान मुहैया कराया जाए, जिससे उनके कामकाज व आमदनी पर संकट न हो।

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यहां रहने वाली सुमन ने कहा कि घाटों पर फूल मालाओं को बनाने का काम करते आ रहे हैं। अभी किराये के मकान में जाने का विकल्प नहीं है, इसलिए अभी यहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से यमुना बाजार के अंदर के स्थानों पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है।

Delhi Yamuna bazar Residents

कामकाज को लेकर संकट

यमुना बाजार की निवासी पूनम देवी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ काफी समय से यहां पर रह रही थीं। अब गांधी नगर के कैलाश नगर क्षेत्र में तीन हजार रुपये प्रति महीने के किराये वाले मकान में शिफ्ट हो चुकी हैं। उनका फूल की माला को बनाने का काम था। अब काम को लेकर संकट की स्थिति हो चुकी है। घाटों के नजदीक ही काम चलता आया है। इसलिए घाटों पर ही कामकाज की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। पीड़ित दिनेश ने कहा कि यहां लंबे समय से रहने वाले नागरिकों को डूसिब के रैन बसेरों में रहने का विकल्प दिया गया। यह ठीक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मांग की कि यमुना बाजार के पीड़ित निवासियों को मकान मुहैया कराया जाए।

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Delhi Yamuna bazar Residents

आस-पास के इलाकों में किराया बढ़ा

बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए भजनपुरा, उस्मानपुर, बुराड़ी सहित अलग-अलग इलाकों में लोगों ने मकान का किराया बढ़ा दिया है। लोगों का आरोप है कि जो किराया पांच हजार रुपये था वह मौजूदा समय में आठ से 10 हजार रुपये कर दिया है।

गौरतलब है कि डीडीए ने यमुना बाजार इलाके में गुरुवार की सुबह अवैध मकानों को तोड़ने का अभियान शुरू किया था। पहले दिन 200 से अधिक मकानों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई के बीच कई लोग खुद ही अपने घरों को तोड़ते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हाईकोर्ट से यमुना के ओ-जोन (डूब क्षेत्र) में आने वाले इन अवैध मकानों को तोड़ने का आदेश मिलने के बाद डीडीए ने यहां रहने वाले परिवारों को नोटिस जारी किया था। नोटिस में जल्द से जल्द मकानों को खाली करने और गुरुवार से कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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