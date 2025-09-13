yamuna authority solar panel hub china dependency end नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा सोलर पैनल का बड़ा हब, चीन पर निर्भरता होगी खत्म, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा सोलर पैनल का बड़ा हब, चीन पर निर्भरता होगी खत्म

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-8 में सोलर पैनल और सेल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड को 25 एकड़ जमीन देने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSat, 13 Sep 2025 08:48 AM
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र सोलर पैनल और सोलर सेल का बड़ा हब बनेगा। प्राधिकरण ने इसके लिए सेक्टर-8 में इंटीग्रेटेड बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 25 एकड़ भूमि देने के लिए शुक्रवार को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी कर दिया।

यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि सौर ऊर्जा के उपकरण तैयार करने वाली शहर की यह दूसरी कंपनी है। शहर में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा के उपकरण तैयार होंगे, जिससे देश की दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। कंपनी के मालिक अभिनव महाजन ने बताया कि उनकी कंपनी उत्तर प्रदेश में सोलर सेल के लिए पहला प्लांट लगाने जा रही है। अब तक सोलर सेल का आयात चीन से होता रहा है, लेकिन यह प्लांट शुरू होने के बाद चीन पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कंपनी 4 गीगा वाट के सोलर सेल तैयार करेगी।

कंपनी अब तक सौर पैनल बना रही थी। अब सोलर सेल का उत्पादन करेगी। सोलर सेल वह फोटोवोल्टिक प्रक्रिया होती है, जो सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदलती है। प्राधिकरण ने कंपनी को एयरपोर्ट के पास विकसित हो रहे सेक्टर-8 में 25 एकड़ भूमि देने के लिए सहमति दे दी है। अब जल्द ही कंपनी को भूखंड का आवंटन भी कर दिया जाएगा। कंपनी शहर में करीब तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 800 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण सरंक्षण हो सकेगा।

आईबी सोलर के पहले सेक्टर-8 में सील सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसे अल्ट्रा मेगा श्रेणी में रखा गया है। कंपनी को सेक्टर-8 में प्लांट स्थापित करने के लिए 200 एकड़ भूमि दी जाएगी। कंपनी के पास भारत में 6.7 गीगावॉट से ज्यादा की सोलर परियोजना है। इनमें कुछ चल रहे हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। कंपनी यीडा क्षेत्र में 8253 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।