यमुना सिटी में संपत्ति की दरें बढ़ीं, मकान खरीदना हुआ महंगा; जानें नए रेट

यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने शुक्रवार को शहर में सभी प्रकार की संपत्तियों की आवंटन दरों में 3.58 फीसदी तक की वृद्धि कर दी। इस प्रस्ताव के पारित होने से यमुना सिटी में मकान, दुकान और उद्योग के लिए भूखंड खरीदना और महंगा हो गया। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।

यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने शुक्रवार को शहर में सभी प्रकार की संपत्तियों की आवंटन दरों में 3.58 फीसदी तक की वृद्धि कर दी। इस प्रस्ताव के पारित होने से यमुना सिटी में मकान, दुकान और उद्योग के लिए भूखंड खरीदना और महंगा हो गया। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।

यमुना सिटी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) संचालन के लिए तैयार है। इसके अलावा फिल्म सिटी, फिनटेक सिटी, सिंगापुर, जापानी, कोरियन और एआई सिटी समेत विभिन्न परियोजना आने से क्षेत्र में जमीनों के दाम पहले से ही आसमान छू रहे थे। यीडा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जमीन की कीमतों में 10 से लेकर 62 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3.58 फीसदी तक की वृद्धि की गई है। इसके अलावा यीडा ने बोर्ड बैठक में राया हेरिटेज सिटी की संशोधित डीपीआर को शासन में भेजने का प्रस्ताव पास किया।

तीन वर्षों में 40 फीसदी दाम बढ़े यमुना सिटी में पिछले तीन वर्षों में करीब 40 फीसदी तक संपत्तियों के दाम बढ़ गए हैं। आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की दरें वर्ष 2025-2026 की तुलना में बढ़कर अब 36,000 से 87,000 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गईं। वहीं, ग्रुप हाउसिंग की दरों में सबसे अधिक करीब 68 फीसदी तक उछाल आया है। ऐसे में यमुना सिटी में आवासीय भूखंड के साथ फ्लैट खरीदना महंगा हो गया।

मिक्स लैंड यूज की संपत्तियों में भी बढ़त यीडा ने लिक्स लैंड यूज श्रेणी में औद्योगिक, संस्थागत और रिक्रिएशनल में 75 प्रतिशत, आवासीय में 12 प्रतिशत, वाणिज्यक में आठ और संस्थागत में पांच प्रतिशत तक की वृद्धि की है। इसके अलावा यीडा ने आवासीय टाउनशिप में आवंटन दर को 39,258 से बढ़ाकर 40,670 रुपये प्रति वर्गमीटर, जबकि कॉरपोरेट ऑफिस के लिए आवंटन दर को 52,500 से बढ़ाकर 54,380 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया है।

ट्रांसपोर्ट भूमि की दर के लिए समिति बनेगी यीडा की बोर्ड बैठक में ट्रांसपोर्ट लैंड यूज की दर तय करने के लिए एसीईओ (एसबी) और मल्टीपल लैंड यूज की दरें तय करने के लिए एसीईओ (एम) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति इस संबंध में सर्वे कर दरों की रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें अगली बोर्ड बैठक पर निर्णय लिया जाएगा। यीडा की बोर्ड बैठक अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें एसीईओ शैलेंद्र भाटिया, एसीईओ राजेश कुमार, एसीईओ मनीष मीणा, ओएसडी शैलेंद्र सिंह, महाप्रबंधक परियोजना विभाग राजेंद्र भाटी आदि मौजूद रहे।

एयरपोर्ट पर पांच गुना अधिक रकम खर्च होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में यीडा 502 करोड़ का पूंजीगत अंशदान देगी, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 103 करोड़ रुपये थी। इससे एयरपोर्ट के लिए भूमि खरीद और लोगों को विस्थापन में तेजी आएगी। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर भी ढाई गुना अधिक राशि खर्च की जाएगी, जो पिछले वर्ष सिर्फ 749 करोड़ रुपये थी।

यमुना सिटी 11 हजार करोड़ से संवरेगी यीडा की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11,829 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। यीडा ने जिले की तीनों प्राधिकरणों में अबतक का सबसे बड़ा बजट पास कराकर इतिहास बनाया। यीडा का गठन 24 अप्रैल 2001 को हुआ था। एक समय था, जब यीडा को ग्रेनो प्राधिकरण के साथ विलय करने के लिए शासन स्तर पर तैयारी चल रही थी। यहां कर्मचारियों का वेतन निकालना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन यीडा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9991 करोड़ का बजट पास किया था। इस बार इसे बढ़ाकर 11,829 करोड़ कर दिया गया। यीडा ने लक्ष्य स्थापित किया है कि यह रकम ऋण, राजस्व और आवंटियों समेत अन्य तरीकों से हासिल की जाएगी। हालांकि, इस वित्तीय वर्ष में 11,811 करोड़ खर्च होंगे। भूमि खरीद और अधिग्रहण पर सबसे ज्यादा आठ हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ट्रैफिक पार्क बनेगा यीडा क्षेत्र में ट्रैफिक पार्क बनेगा। इसका निर्माण मैसर्स होंडा फाउंडेशन के सहयोग से किया जाएगा। संस्था सीएसआर फंड से इसे तैयार करेगी। यीडा इस केंद्र के लिए संस्था को निशुल्क भूमि का आवंटन करेगा। हालांकि, भूमि पर स्वामित्व प्राधिकरण का ही होगा। ट्रैफिक पार्क में कृत्रिम सड़कें, ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग और चौराहे बनाकर लोगों को वास्तविक परिस्थितियों जैसा अनुभव कराया जाएगा। यहां युवाओं और नए चालकों को यातायात नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम, और मॉक ड्रिल भी हो सकेगी। सेंटर का उद्देश्य हादसों को कम करना और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना होगा।

किस परियोजना पर कितने रुपये खर्च किए जाएंगे भूमि अधिग्रहण : 8000 करोड़ रुपये

विकास कार्य : 2000 करोड़ रुपये

नोएडा एयरपोर्ट : 502 करोड़ रुपये

कनेक्टिविटी : 300 करोड़ रुपये