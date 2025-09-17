नोएडा एयरपोर्ट के पास गरजा बुलडोजर, यमुना प्राधिकरण ने 2500 करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा

यमुना प्राधिकरण ने बुलंदशहर के झज्जर और ककोड़ में बड़े अभियान के तहत 250 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कॉलोनियों से मुक्त कराया, जिसकी कीमत 2500 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

यमुना विकास प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को बुलंदशहर के झज्जर और ककोड़ के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। दोनों गांवों में करीब 250 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। जमीन की कीमत 2500 करोड़ रुपये आंकी गई है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के कारण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कॉलोनाइजरों की नजरें भी जमीन पर है। जगह-जगह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। यहां माफिया और कॉलोनाइजरों ने बाउंड्री कर अवैध कॉलोनी बना दी।

प्राधिकरण की टीम ने ऐरोनेस्ट कॉलोनाइजर झाझर, श्रीराधा गौरी एन्क्लेव ककोड़ और रुद्र प्रॉपर्टीज ककोड़ समेत कई अन्य अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को योजनाबद्ध तरीके से इन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया।

कार्रवाई के लिए विशेष दस्ता बनेगा यमुना प्राधिकरण अतिक्रमण हटाओ दस्ता गठित करेगा। प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 12 कांस्टेबल और चार सबइंस्पेक्टर तैनात करने की मांग की गई है। वर्तमान में प्राधिकरण के पास 17 आरक्षित पदों पर सिर्फ एक सबइंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल हैं। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। हाल के दिनों में एयरपोर्ट के पास रामनेर, सबौता और किशोरपुर गांवों में 25 अवैध भवनों को बुलडोजर से ध्वस्त कर 200 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त की गई थी। शहर में 35 से अधिक अवैध कॉलोनियां आकार ले रही हैं।