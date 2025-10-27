यमुना अथॉरिटी के 21000 आवंटियों को मिलेगा ब्याज, यीडा को HC से झटका; 150 अपील खारिज

संक्षेप: यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-18 और 20 के करीब 21 हजार भूखंडों के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की आवासीय भूखंड योजनाओं को लेकर दायर करीब 150 अपीलों को खारिज कर दिया है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-18 और 20 के करीब 21 हजार भूखंडों के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की आवासीय भूखंड योजनाओं को लेकर दायर करीब 150 अपीलों को खारिज कर दिया है। अब प्राधिकरण को आवंटियों को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

जानकारी के मुताबिक, यीडा ने वर्ष 2009 में तीन हाउसिंग भूखंड योजना शुरू की थीं, जिनमें करीब 21,000 प्लॉट थे। प्लॉट खरीदारों के अनुसार प्राधिकरण ने उन्हें चार वर्ष यानी 2014 तक कब्जा देने का वायदा किया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण न होने के कारण खरीदारों को समय पर प्लॉट नहीं मिल सके। इसके बाद खरीदारों ने यीडा के खिलाफ मामले में यूपी रेरा में शिकायत दर्ज कर दी। रेरा ने खरीदारों की याचिका पर प्राधिकरण को 4 प्रतिशत रकम देरी होने पर पैनल्टी के रूप में देने के आदेश दिए। वहीं, खरीदारों ने यह मामला रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल में उठाया, यहां से भी खरीदारों को राहत मिली और प्राधिकरण को मार्जिंग कोस्ट ऑफ लैंड रेट (एमसीएलआर) के साथ एक प्रतिशत प्रतिवर्ष के तहत भुगतान के आदेश दिए। बाद में यीडा इन आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया।

जस्टिस पंकज भाटिया ने 15 अक्टूबर को मामले में फैसला सुनाते हुए रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें यीडा को खरीदारों को ब्याज देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, प्राधिकरण की प्री-डिपॉजिट रकम वापस करने की मांग ठुकरा दी। अपने पक्ष में यीडा की ओर से कहा गया था कि किसानों के विरोध और कानूनी विवादों के भूमि अधिग्रहण में देरी हुई। वहीं, प्राधिकरण की योजना के तहत शर्त थी कि भूखंड पर कब्जा भूमि अधिग्रहण के बाद ही दिया जाएगा। यीडा ने कहा कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर थी। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि यह रकम खरीदारों की देय राशि का हिस्सा है और इसे वापस नहीं किया जा सकता।

शुरुआत में चार प्रतिशत ब्याज देने का था आदेश रेरा ने शुरुआत में यीडा को चार प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया। फिर सितंबर 2023 में रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल ने यह बढ़ाकर एमसीएलआर व एक प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया। ब्याज चार साल बाद या प्लॉट की 75 प्रतिशत कीमत जमा होने के बाद (जो भी बाद में हो) से गिना जाएगा और कब्जा या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिलने तक मिलेगा।

सेक्टर में बिजली-पानी तक की व्यवस्था नहीं करीब 16 वर्ष बाद भी इन सेक्टर में बिजली पानी सीवर की सीवर समेत मूलभूत सुविधा का अभाव है। यहां आवंटियों के भूखंडों पर फासले उगी हुई है, वही प्लॉट तक पहुंचाने के लिए सड़क भी पूरी तरह से नहीं बनी है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे प्राधिकरण से सुविधाएं मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं।