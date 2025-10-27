Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna Authority 21000 plots allottees will get interest YEIDA appeals dismissed by Allahabad High Court
यमुना अथॉरिटी के 21000 आवंटियों को मिलेगा ब्याज, यीडा को HC से झटका; 150 अपील खारिज

यमुना अथॉरिटी के 21000 आवंटियों को मिलेगा ब्याज, यीडा को HC से झटका; 150 अपील खारिज

संक्षेप: यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-18 और 20 के करीब 21 हजार भूखंडों के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की आवासीय भूखंड योजनाओं को लेकर दायर करीब 150 अपीलों को खारिज कर दिया है।

Mon, 27 Oct 2025 08:33 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-18 और 20 के करीब 21 हजार भूखंडों के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की आवासीय भूखंड योजनाओं को लेकर दायर करीब 150 अपीलों को खारिज कर दिया है। अब प्राधिकरण को आवंटियों को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

जानकारी के मुताबिक, यीडा ने वर्ष 2009 में तीन हाउसिंग भूखंड योजना शुरू की थीं, जिनमें करीब 21,000 प्लॉट थे। प्लॉट खरीदारों के अनुसार प्राधिकरण ने उन्हें चार वर्ष यानी 2014 तक कब्जा देने का वायदा किया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण न होने के कारण खरीदारों को समय पर प्लॉट नहीं मिल सके। इसके बाद खरीदारों ने यीडा के खिलाफ मामले में यूपी रेरा में शिकायत दर्ज कर दी। रेरा ने खरीदारों की याचिका पर प्राधिकरण को 4 प्रतिशत रकम देरी होने पर पैनल्टी के रूप में देने के आदेश दिए। वहीं, खरीदारों ने यह मामला रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल में उठाया, यहां से भी खरीदारों को राहत मिली और प्राधिकरण को मार्जिंग कोस्ट ऑफ लैंड रेट (एमसीएलआर) के साथ एक प्रतिशत प्रतिवर्ष के तहत भुगतान के आदेश दिए। बाद में यीडा इन आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया।

जस्टिस पंकज भाटिया ने 15 अक्टूबर को मामले में फैसला सुनाते हुए रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें यीडा को खरीदारों को ब्याज देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, प्राधिकरण की प्री-डिपॉजिट रकम वापस करने की मांग ठुकरा दी। अपने पक्ष में यीडा की ओर से कहा गया था कि किसानों के विरोध और कानूनी विवादों के भूमि अधिग्रहण में देरी हुई। वहीं, प्राधिकरण की योजना के तहत शर्त थी कि भूखंड पर कब्जा भूमि अधिग्रहण के बाद ही दिया जाएगा। यीडा ने कहा कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर थी। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि यह रकम खरीदारों की देय राशि का हिस्सा है और इसे वापस नहीं किया जा सकता।

शुरुआत में चार प्रतिशत ब्याज देने का था आदेश

रेरा ने शुरुआत में यीडा को चार प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया। फिर सितंबर 2023 में रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल ने यह बढ़ाकर एमसीएलआर व एक प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया। ब्याज चार साल बाद या प्लॉट की 75 प्रतिशत कीमत जमा होने के बाद (जो भी बाद में हो) से गिना जाएगा और कब्जा या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिलने तक मिलेगा।

सेक्टर में बिजली-पानी तक की व्यवस्था नहीं

करीब 16 वर्ष बाद भी इन सेक्टर में बिजली पानी सीवर की सीवर समेत मूलभूत सुविधा का अभाव है। यहां आवंटियों के भूखंडों पर फासले उगी हुई है, वही प्लॉट तक पहुंचाने के लिए सड़क भी पूरी तरह से नहीं बनी है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे प्राधिकरण से सुविधाएं मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं।

अब तक 30 हजार आवासीय भूखंड हो चुके आवंटित

यमुना प्राधिकरण वर्ष 2009 से अब तक करीब नौ आवासीय भूखंड योजना के अंतर्गत सेक्टर-18 और 20 में करीब 30,011 आवासीय भूखंडों का आवंटन कर चुका है। वर्ष 2009 में पहली आवासीय भूखंड योजना के तहत प्राधिकरण ने 20406 भूखंड आवंटित किए थे। शेष 9605 अन्य योजना के तहत आवंटित किए गए। कुल 30,011 भूखंडों में से 16562 की चेकलिस्ट जारी हो चुकी है। इनमें 12 हजार की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। शेष 13,449 भूखंड़ों की अब तक चेकलिस्ट जारी नहीं हो सकी है। प्राधिकरण वर्तमान में करीब एक हजार आवंटियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी कर चुका है यानी इन लोगों ने सेक्टरों में अपने मकान बना लिए हैं या फिर 30 प्रतिशत तक निर्माण कर लिया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
YEIDA Yamuna Authority Yamuna Expressway Authority
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।