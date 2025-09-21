yadav community protest against title of farhan akhtar film 120 bahadur in gurugram गुरुग्राम में अहीर समाज का हल्ला बोल; फिल्म '120 बहादुर' के नाम का विरोध, फोर्स तैनात- VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsyadav community protest against title of farhan akhtar film 120 bahadur in gurugram

गुरुग्राम में अहीर समाज का हल्ला बोल; फिल्म '120 बहादुर' के नाम का विरोध, फोर्स तैनात- VIDEO

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' के नाम को लेकर विवाद बढ़ रहा है। अहीर समाज के लोगों ने गुरुग्राम में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खेड़की दौला टोल टैक्स के पास सड़क जाम कर दी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSun, 21 Sep 2025 05:21 PM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में अहीर समाज का हल्ला बोल; फिल्म '120 बहादुर' के नाम का विरोध, फोर्स तैनात- VIDEO

फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म '120 बहादुर' के नाम को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। अहीर समाज ने फिल्म का नाम बदलने की मांग की है। अहीर समाज के लोगों ने गुरुग्राम में रविवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 48 पर खेड़की दौला टोल टैक्स के पास सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारी '120 बहादुर' का नाम '120 वीर अहीर' करने की मांग कर रहे हैं।

अहीर समुदाय ने महापंचायत भी की। इसके बाद नेशनल हाईवे 48 को जाम कर दिया। इसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हुई। प्रदर्शनकारियों ने खेड़की दौला टोल टैक्स नाका को भी बंद करा दिया। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा कर हालात काबू में करने की कोशिश की। बताया जाता है कि इस महापंचायत में कई गांवों के लोग शामिल हुए।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा- मैं अहीर रेजिमेंट का सदस्य हूं। हमारी मांग यह है कि '120 बहादुर' का नाम '120 वीर अहीर' में बदल दिया जाए। हमारे शहीदों का नाम फिल्म में रखा जाना चाहिए और फिल्म को श्रद्धांजलि के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो यह विरोध 26 अक्टूबर को एक बड़ा रूप लेगा।

फिल्म '120 बहादुर' में फरहान अख्तर को ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका में हैं। फिल्म में 1962 की रेजांग ला लड़ाई को दिखाया गया है। इसमें भारतीय सेना का पराक्रम दिखाया गया है। फिल्म में उन 120 सैनिकों की कहानी है जिन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद मैदान में पैर जमाए रखा था। फिल्म 120 बहादुर के निर्माता फरहान अख्तर हैं। निर्देशन रजनीश घई का है। फिल्म के टीजर में 1962 की रेजांग ला की जंग दिखाई गई है।

इससे पहले भी खेड़की दौला टोल प्लाजा पर यदुवंशी समाज की महापंचायत देखी जा चुकी है। यदुवंशी समाज का कहना है कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई में पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले 13 कुमाऊं बटालियन को सरकार की ओर से वीर अहीर की उपाधि प्रदान की गई थी। इस वजह से फिल्म का नाम 120 वीर अहीर होना चाहिए।