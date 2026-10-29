हमें भी अनुमति दोगे, या फिर कोई बॉन्ड साइन करवाओगे; वीडियो शेयर कर दिल्ली पुलिस से CJP का तीखा सवाल
इससे पहले 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया था और त्योहारी सीजन में रैली की वजह से व्यापार में नुकसान होने की आशंका जताते हुए कांग्रेस से इस प्रस्तावित रैली की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी।
भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया। इस यात्रा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, भाजपा के दिल्ली प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और योगेंद्र चंदोलिया सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। उधर भाजपा की इस पदयात्रा का वीडियो शेयर करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसा है। इस दौरान पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि 'क्या कॉकरोच जनता पार्टी को भी इसी जगह पर इसी तरह की 'लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा' निकालने की अनुमति मिलेगी या फिर उससे कोई बॉन्ड साइन करवाओगे।'
इससे पहले शेयर की एक अन्य पोस्ट में भी रांका ने पुलिस पर तीखा तंज कसते हुए लिखा था, ‘भाजपा ने 10 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करने के बाद, तय किए गए तीन प्रदर्शन स्थलों में से एक पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के सभी व्यापारी खुश हैं।’
भीड़ भरे इलाकों से होकर गुजरी भाजपा की यह पदयात्रा
रांका ने इस तरह तंज भरी पोस्ट इसलिए शेयर की क्योंकि भाजपा की यह पदयात्रा ऐतिहासिक लाल किला चौक से शुरू होकर चांदनी चौक स्थित टाउन हॉल चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान यह यात्रा जहां-जहां से भी गुजरी वे बेहद भीड़ भरे और शुद्ध व्यापारिक इलाके थे। साथ ही ना तो भाजपा ने और ना ही पुलिस ने इस पदयात्रा के लिए 10 दिन पहले ली गई किसी तरह की अनुमति की जानकारी दी और ना ही इस बारे में कोई सबूत पेश किया। इसके अलावा यह रैली दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए उन 3 स्थानों से भी नहीं निकाली गई, जिन्हें विरोध-प्रदर्शनों व रैलियों के लिए निर्धारित किया है, जिसके बाद इसी वजह से रांका ने पुलिस से यह सवाल पूछा।
‘क्या यह आयोजन किसी तय विरोध स्थल पर हो रहा है?’
उधर भाजपा की इसी रैली का वीडियो शेयर करते हुए कॉकरोच पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, 'क्या यह किसी तय विरोध स्थल पर हो रहा है? और त्योहारों के दौरान व्यापार पर जो असर पड़ेगा, उसका क्या?' दीपके ने भी यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया था और त्योहारी सीजन में रैली की वजह से अपने व्यापार का नुकसान होने की आशंका जताते हुए कांग्रेस से इस प्रस्तावित रैली की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी।
10 दिन पहले अनुमति नहीं मांगने को लेकर कर दिया था मना
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जब इस महीने की 10 तारीख को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी तो दिल्ली पुलिस ने यह कहकर उसे अनुमति देने से मना कर दिया था कि पार्टी ने निर्धारित नियमों के तहत 10 पहले आवेदन नहीं दिया था। साथ ही आगे जाकर जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थानों की सूची से भी बाहर कर दिया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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