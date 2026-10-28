अगर मनमोहन सिंह ने ऐसा किया होता तो…; CJP चीफ अभिजीत दीपके को क्यों आई पूर्व प्रधानमंत्री की याद
कॉकरोच पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा, ‘इन सवालों के पीछे की वजहें सोशल मीडिया से कहीं बाहर मौजूद हैं, और अकाउंट हटा देने से वे सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। उल्टा, इस तरह की सेंसरशिप से उन लोगों के बीच और ज्यादा अविश्वास पैदा हो सकता है, जिन्हें सरकार को जवाब देना चाहिए।’
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू किया अपना अभियान भले ही रोक दिया हो, लेकिन केंद्र सरकार की रीतियों-नीतियों और उसके कामों पर पार्टी का हमला लगातार जारी है। इसी कड़ी में पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से हर दिन हजारों पोस्ट और अकाउंट हटाने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है और कहा है कि सरकार की यह सख्ती काम नहीं आने वाली।
इस बारे में 'एक्स' पर शेयर की एक पोस्ट में दीपके ने कहा कि 'सोचिए, अगर मनमोहन सिंह ने फेसबुक और वॉट्सऐप पर इसी तरह सख्ती की होती, जैसे मोदी आज इंस्टाग्राम के मामले में कर रहे हैं, तो क्या मोदी यहां तक पहुंच पाते?'
मनमोहन सरकार के खिलाफ बना था माहौल
दरअसल दीपके ने यह बात इसलिए कही क्योंकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में उस वक्त के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और वॉट्सऐप का बहुत बड़ा योगदान था और दीपके का मानना है कि उस वक्त केंद्र में रही मनमोहन सिंह की सरकार ने तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई थी। जबकि वर्तमान सरकार लगातार इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर लगातार स्ट्राइक कर रही है।
'सरकार हर दिन हटवा रही हजारों पोस्ट और अकाउंट्स'
इससे पहले शेयर की एक अन्य पोस्ट में दीपके ने केंद्र सरकार पर इंस्टाग्राम से पोस्ट्स हटवाने का आरोप लगाया था और उस पर एक बुनियादी बात को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। इस दौरान CJP के संस्थापक ने लिखा था, 'इंस्टाग्राम पर की जा रही सख्ती काम नहीं आएगी। सरकार हर दिन हजारों पोस्ट और अकाउंट हटा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक बुनियादी बात को नजरअंदाज़ कर रही है।'
'लोग सवाल उठा रहे, सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती'
इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम को केवल सवाल उठाने का प्लेटफॉर्म बताते हुए सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि अकाउंट हटाने से सवाल खत्म नहीं होंगे, बल्कि इस तरह की सेंसरशिप से लोगों के बीच अविश्वास जरूर पैदा होगा। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'इंस्टाग्राम तो बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के पीछे की वजहें सोशल मीडिया से कहीं बाहर मौजूद हैं, और अकाउंट हटा देने से वे सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। उल्टा, इस तरह की सेंसरशिप से उन लोगों के बीच और ज्यादा अविश्वास पैदा हो सकता है, जिन्हें सरकार को जवाब देना चाहिए।
'केंद्र सरकार कर रही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की अनदेखी'
पांच दिन पहले 23 अक्तूबर को अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि सरकार चीन सीमा पर हालात सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय दिल्ली में प्रदर्शनों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर रही है। इस दौरान उन्होंने म्यांमार में सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण देने के आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।
मैथ्यू वैनडाइक मामले का जिक्र कर सरकार पर कसा था तंज
दीपके ने आशुतोश रांका और सौरभ दास के मामले की तुलना आतंकियों को ट्रेनिंग देने के आरोपी मैथ्यू से की, और मैथ्यू को वापस अमेरिका भेजने के बारे में बताते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, 'ऐसा तो है नहीं कि मैथ्यू हमारे देश का झंडा लहराना चाहता था। अगर वह हमारे देश का झंडा लहराना चाहता (जैसा रांका और दास ने किया था) तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन वह तो सिर्फ कुछ आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था, और यह झंडा लहराने के मुकाबले कोई बड़ा अपराध नहीं है। इसलिए सरकार उसे वापस भेज दे रही है'
आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए भारत के रास्ते म्यांमार गया था मैथ्यू
बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मार्च में वैनडाइक और यूक्रेन के छह नागरिकों को गिरफ्तार किया था। उस पर मिजोरम के रास्ते म्यांमार में प्रवेश करने और जातीय सशस्त्र समूहों के सदस्यों को ड्रोन युद्ध से जुड़ी तकनीक, उनके संचालन, संयोजन और जैमिंग तकनीक का प्रशिक्षण देने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत ने 23 अक्तूबर को वैनडाइक को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी और उसके साथ आरोपी बनाए गए यूक्रेन के छह नागरिकों को 24 फरवरी 2027 तक भारत से बाहर रहने की अनुमति दे दी थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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