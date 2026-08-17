यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा...; गर्भवती महिला की मौत मामले में सजा सुनाते हुए बोला कोर्ट
अदालत ने कहा कि ससुराल में प्यार और स्नेह के साथ स्वागत की उसकी उम्मीदें दोषियों के दहेज लालच के कारण टूट गईं। अदालत ने यह भी कहा कि उसके गर्भवती होने से भी उनका दिल नहीं पिघला और गर्भावस्था के शुरुआती दौर में होने के बावजूद उसे उचित खाना नहीं दिया गया।
दिल्ली की एक अदालत ने दहेज प्रताड़ना की वजह से हुई एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराए गए उसके पति और उसकी सास के प्रति कोई नरमी बरतने से इनकार कर दिया और कहा कि इस अपराध के चलते एक इंसान की जान ही नहीं, बल्कि अजन्मे बच्चे की भी जान चली गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों के प्रति नरमी बरतना 'न्याय का उपहास' होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया महेंद्र मृत महिला के पति और सास को सजा सुनाने के मामले में दलीलें सुन रही थीं।
अदालत ने 10 अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा, 'यह बहुत दुखद है कि इस सदी में भी हमारे भारतीय समाज में दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने और उससे मौतें होने का सिलसिला जारी है। शादी के बाद अपने माता-पिता का घर छोड़कर जाने वाली महिलाओं को उनके पति और ससुराल वाले नहीं बख्शते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माता-पिता दहेज की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते।'
'नरमी बरतना न्याय का उपहास होगा'
कोर्ट ने कहा कि लगातार परेशान किए जाने, क्रूरता किए जाने और दहेज मांगे जाने के कारण महिला ने आत्महत्या की और उस समय वह लगभग ढाई महीने की गर्भवती थी। अदालत ने कहा, 'इस मामले में अपराध की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि मृत महिला के पति और सास के बर्ताव के कारण न सिर्फ एक, बल्कि दो जानें चली गईं। इसलिए, अगर इस मामले में नरमी बरती जाती है, तो यह न्याय का उपहास होगा।'
महिला के पति और सास को सुनाई कठोर सजा
दहेज के कारण हुई महिला की मौत को लेकर न्यायाधीश प्रिया महेंद्र ने दोनों आरोपियों यानी मृतका के पति और उसकी सास को 12-12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उसके साथ क्रूरता करने को लेकर तीन साल की जेल की कैद की सजा भी सुनाई। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
शादी के तीन महीने बाद युवती ने दे दी थी जान
प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 साल की कोमल की 15 मार्च, 2021 को नीतेश से शादी हुई थी। शादी के एक महीने के भीतर ही वह गर्भवती हो गई थी। इसके बाद कोमल ने तीन जून, 2021 को ससुराल में फांसी लगा ली थी। तब वह लगभग ढाई महीने की गर्भवती थी।
'आरोपियों ने गर्भवती को ठीक से खाना तक नहीं दिया'
अदालत ने कहा कि ससुराल में प्यार और स्नेह के साथ स्वागत की उसकी उम्मीदें दोषियों के दहेज लालच के कारण टूट गईं। अदालत ने यह भी कहा कि उसके गर्भवती होने से भी उनका (ससुराल वालों का) दिल नहीं पिघला और गर्भावस्था के शुरुआती दौर में होने के बावजूद उसे उचित खाना नहीं दिया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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