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यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा...; गर्भवती महिला की मौत मामले में सजा सुनाते हुए बोला कोर्ट

By Sourabh Jain
भाषा, नई दिल्ली
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अदालत ने कहा कि ससुराल में प्यार और स्नेह के साथ स्वागत की उसकी उम्मीदें दोषियों के दहेज लालच के कारण टूट गईं। अदालत ने यह भी कहा कि उसके गर्भवती होने से भी उनका दिल नहीं पिघला और गर्भावस्था के शुरुआती दौर में होने के बावजूद उसे उचित खाना नहीं दिया गया।

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यह न्याय का उपहास होगा...; गर्भवती महिला की मौत मामले में सजा सुनाते हुए बोली अदालत

दिल्ली की एक अदालत ने दहेज प्रताड़ना की वजह से हुई एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराए गए उसके पति और उसकी सास के प्रति कोई नरमी बरतने से इनकार कर दिया और कहा कि इस अपराध के चलते एक इंसान की जान ही नहीं, बल्कि अजन्मे बच्चे की भी जान चली गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों के प्रति नरमी बरतना 'न्याय का उपहास' होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया महेंद्र मृत महिला के पति और सास को सजा सुनाने के मामले में दलीलें सुन रही थीं।

अदालत ने 10 अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा, 'यह बहुत दुखद है कि इस सदी में भी हमारे भारतीय समाज में दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने और उससे मौतें होने का सिलसिला जारी है। शादी के बाद अपने माता-पिता का घर छोड़कर जाने वाली महिलाओं को उनके पति और ससुराल वाले नहीं बख्शते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माता-पिता दहेज की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते।'

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'नरमी बरतना न्याय का उपहास होगा'

कोर्ट ने कहा कि लगातार परेशान किए जाने, क्रूरता किए जाने और दहेज मांगे जाने के कारण महिला ने आत्महत्या की और उस समय वह लगभग ढाई महीने की गर्भवती थी। अदालत ने कहा, 'इस मामले में अपराध की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि मृत महिला के पति और सास के बर्ताव के कारण न सिर्फ एक, बल्कि दो जानें चली गईं। इसलिए, अगर इस मामले में नरमी बरती जाती है, तो यह न्याय का उपहास होगा।'

महिला के पति और सास को सुनाई कठोर सजा

दहेज के कारण हुई महिला की मौत को लेकर न्यायाधीश प्रिया महेंद्र ने दोनों आरोपियों यानी मृतका के पति और उसकी सास को 12-12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उसके साथ क्रूरता करने को लेकर तीन साल की जेल की कैद की सजा भी सुनाई। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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शादी के तीन महीने बाद युवती ने दे दी थी जान

प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 साल की कोमल की 15 मार्च, 2021 को नीतेश से शादी हुई थी। शादी के एक महीने के भीतर ही वह गर्भवती हो गई थी। इसके बाद कोमल ने तीन जून, 2021 को ससुराल में फांसी लगा ली थी। तब वह लगभग ढाई महीने की गर्भवती थी।

'आरोपियों ने गर्भवती को ठीक से खाना तक नहीं दिया'

अदालत ने कहा कि ससुराल में प्यार और स्नेह के साथ स्वागत की उसकी उम्मीदें दोषियों के दहेज लालच के कारण टूट गईं। अदालत ने यह भी कहा कि उसके गर्भवती होने से भी उनका (ससुराल वालों का) दिल नहीं पिघला और गर्भावस्था के शुरुआती दौर में होने के बावजूद उसे उचित खाना नहीं दिया गया।

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Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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