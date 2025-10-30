दिल्ली के नरेला में बन रही है ‘एजुकेशन सिटी’, एक महीने में तैयार होगा खाका

संक्षेप: दिल्ली के नरेला में 61 एकड़ जमीन पर डीडीए विश्वस्तरीय ‘एजुकेशन सिटी’ बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसके लिए प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से आवेदन मांगे गए हैं और एक महीने में इसका खाका तैयार हो जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नरेला के सेक्टर जी7 और जी8 में लगभग 61 एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय एजुकेशन सिटी बनाने की योजना तैयार की है। इसमें विभिन्न शिक्षण संस्थान, डिजिटल लर्निंग के लिए स्थान बनाएं जाएंगे। साथ ही आधुनिक संस्थान और छात्रावास तैयार किए जाएंगे। एजुकेशन सिटी बनाने के लिए डीडीए ने विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से आवेदन मांगे हैं। डीडीए एक माह में यह प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस संबंध में डीडीए अधिकारियों के बताया कि नरेला सब सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसके मद्देनजर नरेला सब सिटी में एजुकेशन हब व सिटी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को तैयार किया गया है। इसके मद्देनजर एलजी की अध्यक्षता में इस वर्ष 11 जुलाई को डीडीए की महत्वपूर्ण बैठक में एजुकेशन सिटी को लेकर फैसले लिए गए। नरेला में शिक्षा के लिए एक पूरे शहर को बसाने के लिए यहां पर स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, शोध केंद्र, प्रशिक्षण संस्थान जैसे संस्थानों का निर्माण होगा।

अतिरिक्त बसें शुरू होंगी अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक वाहनों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त बसों को भी चलाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग (डीटीसी) के अधिकारियों के साथ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं।