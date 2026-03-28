'युद्ध के संकट से जूझ रही दुनिया, भारत कर रहा तेज विकास', नोएडा एयरपोर्ट पर PM मोदी ने गिनाए 4 बड़े काम
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के समय जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है, ऐसे समय में भारत तेज विकास कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जेवर के नोएडा इंटनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध पर चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि जब पूरी दुनिया युद्ध से प्रभावित है, ऐसे में समय में भारत भी उससे प्रभावित है, लेकिन फिर भी देश लगातार तेज विकास कर रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले कुछ सप्ताह में यूपी में हुए चार बड़े काम गिनाए।
क्या बोले पीएम मोदी
जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिमी एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल-डीजल, गैस और खाद के साथ ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह देशवासियों की तातक के भरोसे हो रहा है।
पीएम मोदी ने गिनाए चार बड़े काम
जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने युद्ध के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत बुहत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस जहां युद्ध चल रहा है, उस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों पर हमारे किसान भाई-बहनों पर इस संकट का बोझ ना पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि इस संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही कई बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि नोएडा में सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, नमो भारत रैपिड रेल चली, मेरठ मेट्रो का विस्तार और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो गया।
पीएम मोदी ने कहा कि ये सारे प्रोजेक्ट यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। उन्होंने इसका फायदा गिनाते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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