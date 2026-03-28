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'युद्ध के संकट से जूझ रही दुनिया, भारत कर रहा तेज विकास', नोएडा एयरपोर्ट पर PM मोदी ने गिनाए 4 बड़े काम

Mar 28, 2026 01:16 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के समय जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है, ऐसे समय में भारत तेज विकास कर रहा है।

'युद्ध के संकट से जूझ रही दुनिया, भारत कर रहा तेज विकास', नोएडा एयरपोर्ट पर PM मोदी ने गिनाए 4 बड़े काम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जेवर के नोएडा इंटनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध पर चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि जब पूरी दुनिया युद्ध से प्रभावित है, ऐसे में समय में भारत भी उससे प्रभावित है, लेकिन फिर भी देश लगातार तेज विकास कर रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले कुछ सप्ताह में यूपी में हुए चार बड़े काम गिनाए।

क्या बोले पीएम मोदी

जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिमी एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल-डीजल, गैस और खाद के साथ ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह देशवासियों की तातक के भरोसे हो रहा है।

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पीएम मोदी ने गिनाए चार बड़े काम

जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने युद्ध के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत बुहत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस जहां युद्ध चल रहा है, उस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों पर हमारे किसान भाई-बहनों पर इस संकट का बोझ ना पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि इस संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही कई बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि नोएडा में सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, नमो भारत रैपिड रेल चली, मेरठ मेट्रो का विस्तार और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो गया।

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पीएम मोदी ने कहा कि ये सारे प्रोजेक्ट यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। उन्होंने इसका फायदा गिनाते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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