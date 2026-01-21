रैक पर चढ़े, किताबें लूटीं... बुक फेयर के आखिरी दिन का ये मंजर देखकर आप कहेंगे- हे भगवान!

संक्षेप: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेले के आखिरी दिन भारी छूट के लालच में अनियंत्रित भीड़ द्वारा किताबें झपटने और लूटमार का वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है।

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 53वां विश्व पुस्तक मेला बीते रविवार को समाप्त हुआ। लाखों किताब प्रेमियों ने इस मेले में हिस्सा लिया और रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन आखिरी दिन की भीड़ ने कुछ ऐसा तमाशा दिखाया कि सोशल मीडिया पर 'किताब लूट' का वीडियो वायरल हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आखिरी दिन की भीड़ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड मेले के अंतिम दिन प्रकाशकों ने आकर्षक छूट और स्पेशल ऑफर दिए थे, जिसकी वजह से स्टॉल्स पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच कुछ प्रमुख स्टॉल्स पर स्थिति ऐसी बनी कि लोग किताबें छीनने-झपटने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई लोग धक्का-मुक्की करते हुए, बिना बारी का इंतजार किए, किताबों को झपट रहे हैं। कुछ लोग तो दोनों हाथों से किताबें भरकर चल दिए।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल बुक फेयर में मची इस लूटमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लूट मचा रहे लोगों पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा। एक यूजर ने लिखा – "ये किताबें पढ़ने आए थे या लूटने?" दूसरे ने कहा – 'सिविक सेंस कहां गया? पढ़े-लिखे लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं।' कई ने इसे 'शिक्षित भीड़ की असलियत' बताया और कहा कि किताब प्रेम का दिखावा है, असल में अनुशासन की कमी है। कुछ लोगों का मानना है कि आखिरी दिन की भारी छूट और भीड़ प्रबंधन की कमी ने यह हालात बनाए, जबकि कई ने इसे साफ-साफ 'लूट' करार दिया।