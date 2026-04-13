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हमें क्यों पीट रहे हैं, सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे; नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने क्या कहा

Apr 13, 2026 08:26 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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नोएडा में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर हिंसक प्रदर्शन करने की वजह से दिल्ली से लगी उसकी सीमाओं पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

नोएडा में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर हिंसक प्रदर्शन करने की वजह से दिल्ली से लगी उसकी सीमाओं पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।विरोध प्रदर्शनों की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 9 समेत विभिन्न मार्गों पर जाम लग गया और व्यस्त समय में लोग सड़कों पर फंसे रहे और गाड़ियों की कतारें कई किलोमीटर तक लग गईं। स्थिति को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई।

अधिकारियों के मुताबिक, सुबह के समय नोएडा के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के मज़दूर वेतन बढ़ाने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर इकट्ठा हुए और उन्होंने नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुछ संपत्तियों तोड़-फोड़ की, पत्थर फेंके और गाड़ियों में आग लगा दी।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'हालात को संभालने और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से जाम लग गया। वहीं जब प्रदर्शनकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रही।

‘बिना किसी गलती के हमें पीटा गया’

एक महिला प्रदर्शनकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, मैं मदरसन में काम करती हूं। वे हमें कम वेतन दे रहे हैं। हमें ज्यादा सैलरी चाहिए। जब ​​हमने धरना दिया, तो उन्होंने बिना किसी गलती के हमें पीटा। सिलेंडर, सब्जियां और सब कुछ महंगा है।

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महिला ने आगे कहा, मेरे पैरों में चोट लगी है। मेरी मांग है कि हमें 20,000 रुपए सैलरी दी जाए। तभी हम अपना गुजारा कर पाएंगे। नहीं तो विरोध जारी रहेगा। पुलिसकर्मियों द्वारा लड़कियों को लाठियों से पीटना

‘पुलिसकर्मी लड़कियों को लाठियों से पीट रहे हैं’

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, सरकार ने हमारी सैलरी बढ़ाने का वादा किया था। सरकार हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही है? पुलिसकर्मी महिलाओं को लाठियों से क्यों पीट रहे हैं? लाठीचार्ज की क्या जरूरत है? घटनास्थल से वायरल हो रहे वीडियो में अफरा-तफरी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक शख्स को पुलिस द्वारा घसीटकर ले जाते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग विरोध में नारे लगा रहे हैं।

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नोएडा में प्रदर्शनकारियों की मांगें

एक कामगार, मंजू देवी ने बताया कि वह कम वेतन पर लंबे समय तक काम करती हैं। उन्होंने कहा, हमारा वेतन बहुत कम है। मुझे 13,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। और मैं दिन में 12 घंटे काम करती हूं। उन्होंने आगे कहा, इस वेतन में मैं चार बच्चों का पालन-पोषण कैसे करूंगी? मैं उन्हें खाना और शिक्षा कैसे दूंगी?

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एक अन्य कामगार ने कहा, हमारी समस्या यह है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, वेतन 13,000 रुपए है, इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाना चाहिए।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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