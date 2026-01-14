Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsworkers allege animal suffocated with chilli powder, Delhi Zoo in row over jackal death
मिर्च पाउडर की वजह से हुई दिल्ली चिड़ियाघर में सियार की मौत; कर्मचारी यूनियन का चौंकाने वाला दावा

मिर्च पाउडर की वजह से हुई दिल्ली चिड़ियाघर में सियार की मौत; कर्मचारी यूनियन का चौंकाने वाला दावा

संक्षेप:

यूनियन ने जू प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, 'सियार के शव को चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों को सूचित किए बिना और अनिवार्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पोस्टमार्टम किए बिना ठिकाने लगा दिया गया।'

Jan 14, 2026 08:45 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क (चिड़ियाघर) के कर्मचारियों की यूनियन ने यहां एक सियार की मौत होने को लेकर पार्क प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण पिछले महीने यहां अपने बाड़े से भागे एक सियार की मौत हुई है। उन्होंने दावा किया कि सियार की मौत मिर्च पाउडर और आग के धुएं से दम घुटने की वजह से हुई है। यूनियन ने कहा कि यह घटना पिछले महीने उस समय हुई थी जब सियार हिमालयी काले भालुओं के आराम करने के लिए बनाई गई एक मांद में छुप गया था। जिसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए स्टाफ ने मिर्च पाउडर और आग का इस्तेमाल किया था, ऐसे में दम घुटने की वजह से वह अंदर ही मर गया। हालांकि पार्क के निदेशक संजीव कुमार ने ऐसी किसी घटना के होने से इनकार किया है और कहा है कि पार्क में सियारों की संख्या बराबर है। जिसके बाद यूनियन ने अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है।

यूनियन के सदस्यों ने बताया कि सियार को आखिरी बार 14 दिसंबर को देखा गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे किसी भी तरह से पकड़ने का आदेश दिया था। फिर भालू की आरामगाह में घुसे उस सियार को बाहर निकालने के लिए मांद के प्रवेश द्वार पर आग जलाकर मिर्च पाउडर डाला गया। हालांकि, सियार बाहर नहीं निकल पाया और दम घुटने से मर गया।

आगे उन्होंने बताया, 4 दिन बाद जब 18 दिसंबर को अंदर से शव की बदबू आई, तो एक केयरटेकर ने जानवर को मरा हुआ और आंशिक रूप से जला हुआ पाया। इसके बाद यूनियन ने जू प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, 'सियार के शव को चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों को सूचित किए बिना और अनिवार्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पोस्टमार्टम किए बिना ठिकाने लगा दिया गया।'

अधिकारी बोले- सियारों की संख्या बराबर

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के निदेशक संजीव कुमार ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में 12 जनवरी को ही आया है। उन्होंने कहा, ‘मुझे ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई थी। संयुक्त निदेशक से इस आरोप की जांच करने के लिए कहा गया है। चिड़ियाघर की इन्वेंट्री और डिस्प्ले व होल्डिंग एरिया में सियारों की संख्या फिलहाल बराबर दिख रही है।’

कर्मचारी यूनियन बोला- अदालत की निगरानी में हो जांच

उधर इस मामले को लेकर कर्मचारी यूनियन ने सोमवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अदालत की निगरानी में मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। यूनियन ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के प्रभारी रेंजर ने जानवरों को बचाने और नियंत्रित करने के मानवीय तरीकों को अपनाने की बजाय एक गैर-कानूनी तरीके को अपनाया। यूनियन ने यह भी दावा किया कि निदेशक को भी घटना की जानकारी थी लेकिन वह इस काम को रोकने या कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
