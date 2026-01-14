मिर्च पाउडर की वजह से हुई दिल्ली चिड़ियाघर में सियार की मौत; कर्मचारी यूनियन का चौंकाने वाला दावा

संक्षेप: यूनियन ने जू प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, 'सियार के शव को चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों को सूचित किए बिना और अनिवार्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पोस्टमार्टम किए बिना ठिकाने लगा दिया गया।'

दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क (चिड़ियाघर) के कर्मचारियों की यूनियन ने यहां एक सियार की मौत होने को लेकर पार्क प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण पिछले महीने यहां अपने बाड़े से भागे एक सियार की मौत हुई है। उन्होंने दावा किया कि सियार की मौत मिर्च पाउडर और आग के धुएं से दम घुटने की वजह से हुई है। यूनियन ने कहा कि यह घटना पिछले महीने उस समय हुई थी जब सियार हिमालयी काले भालुओं के आराम करने के लिए बनाई गई एक मांद में छुप गया था। जिसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए स्टाफ ने मिर्च पाउडर और आग का इस्तेमाल किया था, ऐसे में दम घुटने की वजह से वह अंदर ही मर गया। हालांकि पार्क के निदेशक संजीव कुमार ने ऐसी किसी घटना के होने से इनकार किया है और कहा है कि पार्क में सियारों की संख्या बराबर है। जिसके बाद यूनियन ने अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है।

यूनियन के सदस्यों ने बताया कि सियार को आखिरी बार 14 दिसंबर को देखा गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे किसी भी तरह से पकड़ने का आदेश दिया था। फिर भालू की आरामगाह में घुसे उस सियार को बाहर निकालने के लिए मांद के प्रवेश द्वार पर आग जलाकर मिर्च पाउडर डाला गया। हालांकि, सियार बाहर नहीं निकल पाया और दम घुटने से मर गया।

आगे उन्होंने बताया, 4 दिन बाद जब 18 दिसंबर को अंदर से शव की बदबू आई, तो एक केयरटेकर ने जानवर को मरा हुआ और आंशिक रूप से जला हुआ पाया। इसके बाद यूनियन ने जू प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, 'सियार के शव को चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों को सूचित किए बिना और अनिवार्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पोस्टमार्टम किए बिना ठिकाने लगा दिया गया।'

अधिकारी बोले- सियारों की संख्या बराबर इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के निदेशक संजीव कुमार ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में 12 जनवरी को ही आया है। उन्होंने कहा, ‘मुझे ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई थी। संयुक्त निदेशक से इस आरोप की जांच करने के लिए कहा गया है। चिड़ियाघर की इन्वेंट्री और डिस्प्ले व होल्डिंग एरिया में सियारों की संख्या फिलहाल बराबर दिख रही है।’