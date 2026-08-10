गाजियाबाद की फैक्ट्री में कारीगर की कैंची गोदकर हत्या, गर्दन पर हमले कर सहकर्मी फरार
Factory Worker Murder: गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां की एक फैक्टरी में सोमवार को कारीगर की कैंची से वार कर हत्या कर दी गई। आरोपी कांड करने के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस जांच कर रही है।
हरदीप श्रीवास्तव, गाजियाबाद
Factory Worker Murder: गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां की एक फैक्टरी में सोमवार को कारीगर की कैंची से वार कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि फैक्टरी में काम करने वाले सहकर्मी ने विवाद के बाद उसकी गर्दन पर कैंची से कई वार किए और फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
केबिन में फर्श पर पड़ी मिली खून से लथपथ लाश
पुलिस के अनुसार ट्रोनिका सिटी स्थित कुनाल एंटरप्राइज में अनवेश पुत्र रामकिशन सक्सेना कारीगर था। सोमवार दोपहर करीब 3:03 बजे फैक्टरी से हत्या की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अनवेश कटिंग सेक्शन के केबिन में फर्श पर लहूलुहान हालत में एक लाश पड़ी मिली। शव के गर्दन पर जख्म थे। खून बह रहा था। पुलिस ने शव को परिजनों के साथ अस्पताल भेजा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
फैक्ट्री में साथ करते थे काम, कांड करके आरोपी फरार
पुलिस के मुताबिक अनवेश पर उसी फैक्टरी में काम करने वाले सर्वेश दर्जी पुत्र लल्लू सिंह ने कैंची से हमला किया। दोनों में काम करने के दौरान विवाद हुआ था। वारदात की सूचना पर अनवेश का बेटा प्रिंस, भाई राजेश और अन्य सहकर्मी भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। हत्या के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विजयनगर पुलिस और स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम को संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 किलोग्राम गांजा, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, दो अवैध तमंचे और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं।
रविवार को कोतवाली नगर सहायक पुलिस आयुक्त उपासना पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि, संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच तथा अपराधियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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