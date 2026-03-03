जो काम भाजपा भी खुलकर नहीं कर सकी, वह इन्होंने कर दिखाया; केजरीवाल पर बरसे कांग्रेस के पूर्व सांसद
उदित राज का कहना है कि कांग्रेस का पंजाब के सत्ता में आना तय है और उसे रोकने के लिए के लिए केजरीवाल को छोड़ा है। गुजरात में बीजेपी की स्थिति नाजुक है और वहां भी कांग्रेस को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा।
दिल्ली की एक अदालत द्वारा शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त किए जाने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के नेता इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने इसे एक राजनीतिक फैसला बताया है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने आगामी गुजरात और पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल को राहत दिलवाई है। अब इस मामले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और कई मामलों में उसे भाजपा से ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP के नेता दीवारों पर डॉ भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तो लगाते हैं, लेकिन उनकी नीतियां और फैसले सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आरक्षण ना तो आम आदमी में एक सरपंच भी ना दिखाई दे।
इस बारे में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए उदित राज ने लिखा, 'आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई विशेष अंतर नहीं है। कुछ मामले में आम आदमी पार्टी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आरक्षण न हो तो आम आदमी में एक सरपंच भी न दिखाई दे। अब तब 13 लोगों को राज्यसभा भेजा उसमें न कोई दलित ,नहीं ही ओबीसी और मुसलमान होने का मतलब ही नहीं होता।'
'AAP का दोगलापन बेमिसाल, फोटो अंबेडकर की लगाते हैं...'
इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा, 'आम आदमी पार्टी का दोगलापन बेमिसाल है। फोटो डॉ. भीमराव अंबेडकर की लगाते हैं, लेकिन नीतियां और फैसले सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत हैं और जो काम भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर नहीं कर सकी, वह इन्होंने कर दिखाया। दिल्ली के दो सामाजिक न्याय मंत्रियों के अनुभव बताते हैं कि दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदायों के हितों के आम आदमी पार्टी भयंकर विरोधी है।
'भाजपा भी जो नहीं कर सकी, वह AAP ने कर दिखाया'
केजरीवाल को आरक्षण विरोधी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 'एनजीओगिरी की सक्रियता के दौरान केजरीवाल आरक्षण के खिलाफ इक्वलिटी फोरम के नेता रहे हैं। करीब 11 साल तक दिल्ली के अपने शासन काल में वह 100–200 आरक्षित पद तक नहीं भर सक, जबकि संविधान व आरक्षण विरोधी बीजेपी भी इतना क्षति नहीं पहुंचा पाती।'
'केजरीवाल की नीतियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित'
कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'भगत सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे। उनकी तस्वीर का उपयोग करना आसान है, लेकिन उनकी क्रांतिकारी और जनवादी सोच को अपनाना कठिन। केजरीवाल की नीतियां और सोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित है और मंच पर क्रांतिकारियों की तस्वीरें सजाई जाएं तो यह वैचारिक ईमानदारी नहीं बल्कि राजनीतिक अवसरवाद है।'
'यह सामाजिक न्याय के दावों की हत्या करने जैसा'
आगे उन्होंने राज्यसभा सदस्यों का मुद्दा उठाते हुए कहा '13 राज्यसभा सदस्य बनाए गए लेकिन एक भी दलित, ओबीसी या मुसलमान को प्रतिनिधित्व न देना सामाजिक न्याय के दावों को हत्या करना है। भारत की राजनीति में यह दल अब तक कई बीमारियां दे चुका है।'
'केजरीवाल का बरी होना, मोदीजी का मास्टरस्ट्रोक'
आगे उन्होंने लिखा, 'सीबीआई किसके चंगुल में हैं सब जानते हैं और सीबीआई के जज ने चार्ज पर ही बरी कर दिया जबकि इनके खिलाफ भयंकर भ्रष्टाचार के सबूत हैं। राहुल गांधी जी से मोदी नहीं लड़ पा रहे हैं तो चला बड़ा मास्टर स्ट्रोक। केजरीवाल का जन्म ही RSS और बीजेपी के कोख से हुआ था वर्ना एक छोटा सा एनजीओ चलाने वाला 2G स्पेक्ट्रम, कोयला और कॉमन वेल्थ घोटाले का झूठा आरोप लगाने के लिए अकूत संसाधन और लोग कहां से जुटाया? पूरा गेम हजारे- केजरीवाल का बीजेपी ने रचाया था।
'कांग्रेस को रोकने के लिए केजरीवाल को छोड़ा'
अपनी पोस्ट की अंत में उन्होंने लिखा, 'कांग्रेस का पंजाब के सत्ता में आना तय है और उसे रोकने के लिए के लिए केजरीवाल को छोड़ा है। गुजरात में बीजेपी की स्थिति नाजुक है और वहां भी कांग्रेस को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा।'
