गुरुग्राम में WFH वाली नई एडवाइजरी, क्या-क्या बदलेगा; किन पर असर
दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी प्राइवेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू करने की सलाह दी है। सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है।
दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर (DC) ने रविवार को एडवाइजरी जारी करते हुए सभी प्राइवेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू करने की सलाह दी है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया है।
यह एडवाइजरी दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-IV लागू होने के बाद आई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में है। सोमवार सुबह गुरुग्राम में एक्यूआई 325 दर्ज किया गया जोकि बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में भी यह 366 रिकॉर्ड किया गया है। गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने अगले आदेश तक सभी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाने की सलाह दी है।
इसके अलावा राज्य सरकार और म्यूनिसिपल बॉडीज के दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। कहा गया है कि गुरुग्राम में राज्य सरकार के सभी दफ्तर सुबह 9.30 से शाम 5.30 तक खुलेंगे। इस बीच गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के दफ्तर सुबह 8.30 से शाम 4.30 तक खुलेंगे।
सोहना, पटौदी मंडी और फर्रुखनगर में नगर परिषद के दफ्तर भी सुबह साढ़े 8 से शाम साढ़े चार तक ही खुलेंगे। दफ्तरों के समय में इसलिए बदलाव किया गया है ताकि कर्मचारी अलग-अलग समय में निकलें और सड़क पर अधिक भीड़ ना हो।