Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswork from home New advisory in Gurugram office timing changed
गुरुग्राम में WFH वाली नई एडवाइजरी, क्या-क्या बदलेगा; किन पर असर

गुरुग्राम में WFH वाली नई एडवाइजरी, क्या-क्या बदलेगा; किन पर असर

संक्षेप:

दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी प्राइवेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू करने की सलाह दी है। सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है।

Dec 22, 2025 09:49 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर (DC) ने रविवार को एडवाइजरी जारी करते हुए सभी प्राइवेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू करने की सलाह दी है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह एडवाइजरी दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-IV लागू होने के बाद आई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में है। सोमवार सुबह गुरुग्राम में एक्यूआई 325 दर्ज किया गया जोकि बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में भी यह 366 रिकॉर्ड किया गया है। गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने अगले आदेश तक सभी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाने की सलाह दी है।

इसके अलावा राज्य सरकार और म्यूनिसिपल बॉडीज के दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। कहा गया है कि गुरुग्राम में राज्य सरकार के सभी दफ्तर सुबह 9.30 से शाम 5.30 तक खुलेंगे। इस बीच गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के दफ्तर सुबह 8.30 से शाम 4.30 तक खुलेंगे।

सोहना, पटौदी मंडी और फर्रुखनगर में नगर परिषद के दफ्तर भी सुबह साढ़े 8 से शाम साढ़े चार तक ही खुलेंगे। दफ्तरों के समय में इसलिए बदलाव किया गया है ताकि कर्मचारी अलग-अलग समय में निकलें और सड़क पर अधिक भीड़ ना हो।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।