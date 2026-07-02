दिल्ली में एक नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, अपने आप लागू हो जाएंगी ग्रैप की पाबंदियां; और भी कई फैसले
दिल्ली सरकार ने सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कई फैसले लिए हैं। इनमें एक नवंबर से वर्क फ्रॉम होम सहित चार महीने तक ग्रैप की पाबंदियां स्वत: लागू रहेंगी। ये नियम हर वर्ष एक नवंबर से 28 फरवरी तक स्वत: लागू हो जाएंगे। सरकार ने बुधवार को ये दिशा-निर्देश अधिसूचित किए।
दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर कई फैसले लिए हैं। दिल्ली में एक नवंबर से सरकारी और निजी दफ्तरों में एक समय में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। बाकी घर से (वर्क फ्रॉम होम) काम करेंगे। साथ ही वाहनों की पार्किंग दरें दोगुनी हो जाएंगी। सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर बुधवार को ये दिशा-निर्देश अधिसूचित किए। ग्रैप के अलग-अलग चरणों में लगाई जाने वाली पाबंदियों को सरकार ने पूरी सर्दियों में लागू करने की घोषणा की है। ये नियम हर वर्ष एक नवंबर से 28 फरवरी तक स्वत: लागू हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों में विभिन्न आदेशों को एकीकृत करते हुए स्पष्ट, सरल और सख्त व्यवस्था बनाई गई है। इससे सभी संबंधित विभागों, संस्थानों और आम लोगों के लिए नियमों का पालन आसान होगा। अधिसूचना में पिछले वर्षों के अनुभवों और वायु गुणवत्ता के आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग द्वारा जारी संशोधित ग्रैप और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी इनमें समाहित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में हर वर्ष नवंबर से फरवरी के बीच प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थायी व्यवस्था लागू की गई है, जिससे हर वर्ष अलग-अलग आदेश जारी करने की आश्यकता नहीं पड़ेगी।
पीयूसी के बिना ईंधन नहीं मिलेगा
पूरे वर्ष सभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दिया जाएगा जिनके पास वैध पीयूसी होगा। जिन वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी।
बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक
दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-छह से कम मानक के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। सीएनजी, ई-वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।
निर्माण गतिविधियां पर प्रतिबंध रहेगा
निर्माण व ध्वस्तीकरण गतिविधियों से उठने वाली धूल पर नियंत्रण रखा जाएगा। एक नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली तोड़-फोड़ और खुले में होने वाले निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी।
दफ्तरों में पचास फीसदी उपस्थिति
दिल्ली सरकार, निजी कार्यालयों में एक समय में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। शेष वर्क फ्रॉम होम करेंगे। विभागाध्यक्ष और जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे।
पार्किंग शुल्क दोगुना होगा
अधिकृत पार्किंग स्थलों पर दोगुना पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, डीएमआरसी द्वारा संचालित पार्किंग स्थल इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे। नगर निगम, दिल्ली सरकार के दफ्तर के समय बदलेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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